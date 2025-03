SpaceX suspendió el vuelo de reemplazo de astronautas de la NASA por falla en la plataforma

La misión, que debía transportar a una nueva tripulación hacia el laboratorio orbital, fue cancelada poco antes del despegue debido a un problema técnico en el sistema de sujeción del cohete

Ingenieros evalúan el problema técnico que obligó a posponer el lanzamiento de la misión tripulada. (REUTERS/Steve Nesius) eju.tv





Fuente: infobae.com

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

SpaceX retrasó el lanzamiento de la misión Crew-10 a la Estación Espacial Internacional (EEI) debido a un fallo técnico en la plataforma de despegue, según informaron la compañía y la NASA. La misión debía partir desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, para llevar a cuatro astronautas a la estación orbital. Sin embargo, el problema identificado en un sistema hidráulico obligó a cancelar el despegue cuando quedaban menos de 60 minutos en la cuenta regresiva.

El inconveniente surgió en uno de los dos brazos de sujeción del cohete Falcon 9, utilizado para asegurar la nave antes del lanzamiento. Esta estructura debe inclinarse hacia atrás antes del despegue para permitir la salida del cohete, pero los ingenieros detectaron anomalías en su mecanismo hidráulico. La tripulación de Crew-10 ya se encontraba dentro de la cápsula Dragon, a la espera de la aprobación final para el despegue, cuando SpaceX y NASA decidieron suspender la misión por razones de seguridad. Según The Associated Press (AP), el vuelo no podrá intentarse antes del viernes.

Crew-10 tiene una función clave dentro del programa de rotación de tripulación de la EEI, ya que su llegada permitirá el retorno a la Tierra de los astronautas Butch Wilmore y Suni Williams, quienes han permanecido en el complejo orbital por más de nueve meses. Inicialmente, su misión debía durar solo una semana, pero fallos técnicos en la cápsula Starliner de Boeing impidieron su regreso según lo previsto. La NASA confirmó que Wilmore y Williams retornarán en una nave Dragon de SpaceX, junto con otros dos miembros de la misión Crew-9, Nick Hague y Aleksandr Gorbunov.

La misión reprogramada deberá completar el relevo de astronautas en la Estación Espacial Internacional. (NASA vía AP, Archivo)

Un problema técnico que afecta la rotación de la tripulación en la EEI

El retraso del lanzamiento de Crew-10 ha impactado directamente en la logística de la EEI, donde la rotación de astronautas es un proceso crucial para el mantenimiento y funcionamiento de la estación. Según EFE, la NASA había programado el regreso de Wilmore y Williams para febrero, pero la demora en el lanzamiento de sus reemplazos empujó la fecha hasta marzo.

La tripulación de Crew-10 está compuesta por cuatro astronautas: Anne McClain y Nichole Ayers, de la NASA; Takuya Onishi, de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA); y Kirill Peskov, de Roscosmos. Su misión en la EEI incluye tareas de mantenimiento, experimentos científicos y apoyo en actividades extravehiculares.

Según AP, la cápsula Dragon que transportará a Crew-10 es parte del programa de vuelos comerciales de la NASA en colaboración con SpaceX, diseñado para garantizar el acceso continuo de astronautas a la estación sin depender de vehículos espaciales de terceros países. La nave ha sido utilizada en varias misiones anteriores con éxito, pero el problema hidráulico en la plataforma de lanzamiento ha obligado a la agencia espacial a posponer su despegue.

De izquierda a derecha, el cosmonauta Kirill Peskov, la astronauta Nichole Ayers, la astronauta Anne McClain y el astronauta de JAXA Takuya Onishi. (AP Foto/John Raoux)

Transición de astronautas y logística de la estación espacial

El proceso de relevo entre tripulaciones es fundamental para la operación de la EEI. Como explicaron fuentes de la NASA a EFE, este período de transición, denominado “traspaso”, permite a los astronautas entrantes recibir información clave de quienes han estado en la estación por varios meses. Durante este tiempo, los astronautas veteranos comparten procedimientos, resultados de experimentos en curso y detalles sobre el estado de los sistemas de la estación.

Para minimizar los riesgos asociados con el retraso, la NASA y SpaceX consideraron varias opciones, incluida la posibilidad de utilizar una cápsula Dragon adicional. Sin embargo, después de revisar las opciones disponibles, las autoridades determinaron que el lanzamiento de Crew-10 a finales de marzo, tras la finalización de la nueva nave Dragon, era la mejor alternativa para cumplir con los requerimientos operativos de la EEI en 2025.

Mientras tanto, la estación espacial sigue operativa y con suministros suficientes para mantener a la actual tripulación. Según EFE, en noviembre de 2024 la EEI recibió dos vuelos de reabastecimiento que transportaron alimentos, agua, ropa y oxígeno. La NASA ha asegurado que estos recursos son suficientes para cubrir las necesidades de la tripulación hasta que se complete la rotación de astronautas.

Con la nueva fecha de lanzamiento aún por confirmar, el equipo de SpaceX continúa trabajando en la solución del problema hidráulico que afectó la misión. La NASA y la empresa de Elon Musk han destacado que la seguridad de la tripulación es la prioridad absoluta y que la misión no despegará hasta que se resuelvan todas las fallas técnicas.