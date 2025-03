Suben los precios del queso y de la leche en los mercados cruceños en época de cuaresma

En la actualidad se vive cuaresma, una época en la que suele aumentar la demanda del queso y la leche. Ante ello, en los mercados se registra el incremento de los precios de ambos productos.







Suben los precios del queso y la leche en los mercados cruceños en medio de cuaresma, una época en la que aumenta la demanda de ambos productos.

Este viernes en el mercado Abasto el kilo de queso está en Bs 40. Ante ello, las comerciantes reconocen que muchas personas optan por no consumir este producto. “Está muy caro, la gente no compra como antes, solo lleva un cuarto, ya no se vende como antes”, aseguró una vendedora.

[Foto: UNITEL] / El precio del queso está subiendo en los mercados cruceños

Hace días el kilo de este mismo producto se encontraba en Bs 38 e incluso hace semanas estaba en Bs 36.

Por otro lado, otro producto que las comerciantes reportan que subió de precio es el huevo, el maple está entre Bs 27 y Bs 30, según el tamaño. Mientras que hace días estaba máximo en Bs 25.

Otra de las vendedoras aseguró que los mayoristas le informaron que el precio de este producto seguirá subiendo.