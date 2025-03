Thomas Bach elegido Presidente Honorario del COI

Durante este miércoles 19 de marzo, Thomas Bach fue elegido como Presidente Honorario Vitalicio del Comité Olímpico Internacional (COI), cargo que asumirá al finalizar su mandato el 23 de junio de 2025.

Fuente: https://olimpicocol.co

Los miembros del COI aceptaron la propuesta por unanimidad y ovacionaron tras la presentación de la propuesta en la Sesión 144 del COI por parte de la Primera Vicepresidenta, Nicole Hoevertsz, en nombre de la Comisión Ejecutiva (CE) del COI en Olimpia, Grecia. Justo antes, la Sesión del COI había conocido el gran éxito de las reformas de la Agenda Olímpica, que definieron la presidencia de Thomas Bach.

Al presentar la propuesta, Hoevertsz explicó: «Bajo el liderazgo visionario del presidente Bach, la Agenda Olímpica se implementó con éxito a lo largo de los años, lo que ciertamente no ha sido poca cosa. De este modo, podríamos decir que, en esencia, el presidente Thomas Bach desempeñó un papel crucial en la modernización del Movimiento Olímpico y en asegurar su relevancia en el siglo XXI. Señor presidente y colegas de la Comisión Ejecutiva, permítanme dirigirme a los miembros del COI presentes en esta 144.ª Sesión. En primer lugar, quisiera invitarlos a que se detengan un momento y reflexionen que, mientras nos encontramos aquí, en Grecia, la cuna de los Juegos Olímpicos, estamos más que simplemente finalizando esta Sesión del COI. Marca el final de una era, ya que pronto despedimos al presidente Thomas Bach. Creo que es el momento oportuno para presentarles una propuesta para nombrar al presidente Thomas Bach como presidente honorario vitalicio del Comité Olímpico Internacional. Y permítanme explicarles las razones que han motivado esta propuesta».

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Hoevertsz continuó: «Thomas Bach ha servido verdaderamente a nuestra organización, y lo ha hecho como miembro durante nada menos que 34 años. Durante este período, ha sido miembro de la Comisión Ejecutiva y vicepresidente. Formó parte de varias comisiones importantes y se le reconoce como miembro de la primera Comisión de Atletas del COI cuando se creó en la sesión de Baden-Baden de 1981».

Nicole prosiguió: «Durante los últimos 12 años, como sabemos, el presidente Bach ha sido la fuerza impulsora del Movimiento Olímpico, con su inquebrantable compromiso con los ideales del deporte y la cooperación internacional. Durante su mandato, el presidente Bach navegó por el complejo panorama del deporte mundial con notable resiliencia y visión de futuro. Defendió la Agenda Olímpica 2020 y 2020+5, así como la Agenda Olímpica de IA, impulsando reformas cruciales que han dado forma al futuro de los Juegos y del Movimiento Olímpico. Su liderazgo fue fundamental para afrontar situaciones geopolíticas complejas, promover la igualdad de género, impulsar iniciativas de sostenibilidad, abordar la pandemia de COVID-19 y fortalecer la lucha contra el dopaje».

Hoevertsz añadió: «Su labor para promover los esports y la digitalización de los Juegos Olímpicos merece reconocimiento. Demostró un compromiso con el bienestar y la protección de los atletas. El presidente Bach destaca con frecuencia la perdurable relevancia de la visión de Pierre de Coubertin y se inspira claramente en el fundador de los Juegos Olímpicos modernos. Constantemente destaca la convicción de Coubertin de que el deporte trasciende las fronteras nacionales y sirve como un poderoso instrumento para fomentar la armonía entre las personas. Su dedicación a los valores olímpicos ha inspirado a generaciones de atletas e infundido un sentido de esperanza y posibilidad en comunidades de todo el mundo. Deja una huella imborrable en el Movimiento Olímpico, fortaleciendo sus cimientos para las generaciones venideras».

Nicole explicó: «Estoy segura de que hablo en nombre de todos ustedes y de toda la comunidad olímpica al expresar nuestra más profunda gratitud por la incansable dedicación y el compromiso inquebrantable del presidente Bach. Su pasión por el deporte y su genuina preocupación por el bienestar de los atletas han sido evidentes en cada decisión que ha tomado. Su capacidad para unir a las personas, incluso en tiempos de conflicto, es testimonio de su excepcional liderazgo. Al comenzar una nueva etapa en su vida, le deseamos lo mejor en las nuevas y emocionantes experiencias que le esperan. Que el espíritu de los dioses olímpicos continúe bendiciéndolo y guiándolo, querido presidente, y que su legado nos inspire a todos a esforzarnos por alcanzar la excelencia y a abrazar el poder del deporte para unir al mundo. Gracias, presidente Bach, por los extraordinarios servicios prestados a nuestra organización».

Hoevertsz concluyó diciendo: «Es en este contexto de innumerables logros que creo que le debemos al presidente Bach mucho más que nuestra simple gratitud. Las palabras apenas alcanzan para expresar parte de nuestro aprecio por este auténtico campeón olímpico, que ha dedicado su vida al Movimiento Olímpico, sus ideales y todo lo que este representa. Para honrar su extraordinario servicio, su dedicación al fomento de la unidad a través del deporte y su incansable búsqueda de la excelencia, el nombramiento del presidente Bach como presidente honorario vitalicio del COI sería un homenaje apropiado. No solo reconocería sus logros pasados, sino que también simbolizaría el espíritu perdurable de los valores olímpicos que tan diligentemente defendió. De conformidad con la Carta Olímpica, Regla 16.4.1, corresponde a la Comisión Ejecutiva presentar dicha propuesta a la Sesión, y es entonces facultad de la Sesión elegir como presidente honorario vitalicio a un miembro que haya prestado servicios excepcionales como presidente del COI. Este Comité Ejecutivo tuvo el gran privilegio de trabajar y colaborar estrechamente con nuestro Presidente durante los últimos años, por lo que consideró natural presentar esta propuesta. En su reunión del 17 de marzo de 2025, el Comité Ejecutivo concluyó que este es sin duda el caso de nuestro Presidente, Thomas Bach, y que su nombramiento como Presidente Honorario Vitalicio de nuestra organización sería apropiado. En este punto, solicito su apoyo y aprobación para esta propuesta que les presentan mis colegas del Comité Ejecutivo».

Tras la propuesta, varios miembros del COI expresaron su apoyo. A continuación, algunos extractos de sus declaraciones:

Pau Gasol, miembro del COI en España, miembro de la Comisión de Atletas (CA) del COI y tres veces medallista olímpico, declaró: «Desde la perspectiva de la Comisión de Atletas, y hablo en nombre de todos nosotros, quiero agradecerles especialmente. No solo por apoyarnos y escucharnos, sino también por animarnos y animarnos a hacer más, a aprovechar la oportunidad y la responsabilidad que se nos ha otorgado. Estamos encantados de seguir construyendo sobre todo lo que cada miembro de nuestra CA ha logrado a lo largo del tiempo. Así que, muchísimas gracias. No tengo palabras para agradecerles y honraremos su legado en el futuro».

Mustapha Berraf, miembro del COI en Argelia y presidente de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales de África (ACNOA), declaró: «Estoy profundamente conmovido. En nombre de mis colegas africanos, también hicimos esta propuesta, y me alegra mucho verla hoy hecha realidad. Les agradezco de corazón todos sus esfuerzos por África; nos han apoyado enormemente, y podemos considerar que la situación se ha solucionado. Los atletas están en buenas manos. En nombre del movimiento olímpico y deportivo africano, les expreso mi sincera gratitud y mis mejores deseos».

Spyros Capralos, miembro del COI en Grecia y presidente del Comité Olímpico Europeo (COE), declaró: «Quiero mencionar que estuve presente cuando comenzó su mandato en Buenos Aires. Conozco las dificultades de organizar los Juegos Olímpicos de Invierno tan solo seis meses después de su elección en Buenos Aires. Posteriormente, usted estableció los objetivos e hitos de lo que debíamos hacer con las Agendas Olímpicas, y eso siempre se basó en valores, algo que tanto necesitábamos en nuestra organización. Hizo mucho, teniendo siempre presente que, en el corazón de los Juegos, está el deporte; y también otorgando a los atletas más autoridad y ayudándolos a hacer más. Luego, por supuesto, por los organizadores, intentando reducir el costo de los Juegos. Permitiendo que más personas organicen Juegos, no solo los Juegos Olímpicos, sino también los Juegos Olímpicos de la Juventud. Y siempre mirando hacia adelante, hacia objetivos importantes en sostenibilidad e igualdad de género, y también hacia el futuro. El futuro ya se ha convertido en presente, con la inteligencia artificial y los esports. También quisiera decir, como presidente de un CON, que cada dos años encendemos la llama.» Siempre estás aquí en Olimpia apoyando lo que hacemos como Comité Olímpico Helénico. Además, como presidente del COE, me gustaría decir que apoyaste la organización de nuestros Juegos Europeos en 2015, así como el Festival Olímpico de la Juventud que celebramos cada dos años. Y también un evento del que muchos en esta sala desconocen, los Juegos de los Pequeños Estados de Europa. Siempre te entusiasman. Por supuesto, tu presidencia no siempre fue fácil. El camino no fue color de rosa. La mayor dificultad fue la pandemia. Todavía recuerdo cuando hablamos por teléfono después del encendido de la llama de los Juegos de Tokio y dijiste: «Mantén viva la llama. Pásasela a nuestros amigos japoneses y tendremos estos Juegos Olímpicos». Esto es algo más importante para la humanidad que cualquier otra cosa. Y celebramos esos Juegos, y también los de Pekín más tarde, justo después de la pandemia. Y luego, por supuesto, en este mundo cambiante, tuvimos muchas guerras y conflictos, y lo que lograron fue mantener la unidad del Movimiento, y eso fue muy importante. No olvidemos el orgullo que sentimos todos al ver al Equipo de Refugiados, primero en Río, luego en Tokio y luego en París, donde los refugiados obtuvieron su primera medalla. Este es un logro para el COI y para ustedes. Finalmente, hay una nueva palabra en el lema: «juntos». Porque, sin estar juntos, no podríamos lograr estas cosas bajo su liderazgo. Muchas gracias por su liderazgo.

Neven Ilic, miembro del COI en Chile y presidente de Panam Sports, dijo: «Admiro muchas cosas de usted y estoy agradecido por muchas. Quienes presiden asociaciones continentales y comités olímpicos nacionales valoramos la cercanía de su relación con usted. Siempre me hizo sentir increíblemente bienvenido. Siempre estuvo presente en los Juegos Panamericanos, nos hizo sentir importantes. Hay muchas cosas que uno busca en un gran líder. Su esfuerzo y convicción fueron fundamentales. Durante la pandemia, los atletas que se habían preparado durante más de cuatro años pudieron ver sus sueños destruidos, pero gracias a su convicción y esfuerzo, pudieron competir en Tokio y Pekín. Ha tenido que defender valores; incluso cuando podría haber tenido consecuencias, siempre defendió nuestros valores e hizo lo que consideró correcto. Nuestra organización luchó por estas convicciones. En nombre de mi continente, gracias por su liderazgo. Esperamos que, sea lo que sea que emprenda, tenga éxito».

Ingmar De Vos, miembro del COI en Bélgica y presidente de la Asociación de Federaciones Internacionales de Juegos Olímpicos de Verano (ASOIF), declaró: «Para nosotros, las Federaciones Internacionales, su mayor logro fue guiarnos en momentos muy difíciles, como el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio y la pandemia, y le estaremos eternamente agradecidos, porque creo que nos ha salvado los Juegos. Sin su liderazgo durante este período tan difícil, me temo, y creo que muchos de nosotros lo temíamos, que los Juegos habrían terminado. Y gracias a su liderazgo, los Juegos están más vivos que nunca. Usted los salvó».

Ivo Ferriani, miembro italiano del Comité Ejecutivo del COI y presidente de las Federaciones Olímpicas de Invierno (FIO), declaró: «Nosotros, las Federaciones de Deportes de Invierno, agradecemos su constante apoyo a nuestros deportes. Lo que hemos aprendido de usted es a armonizar nuestro grupo, a mantenernos unidos y unidos en lugar de divididos. Usted logró crear condiciones increíbles para todos los Juegos de Invierno durante su mandato, pero en particular para los de Pekín. Logró convencer a todos de que era posible practicar deportes de invierno en estas condiciones. No fue tarea fácil, pero lo logró».

Jessica Fox, miembro del COI en Australia, tres veces campeona olímpica de canoa eslalon y miembro de la Comisión de Atletas del COI, dijo: «Presidente Bach, hace 11 años, tuve el honor de ser una de los 10 atletas olímpicos que vinieron a Lausana y participaron con usted en el proceso de consulta para la Agenda Olímpica 2020. Usted valoró nuestras voces y nuestras diversas experiencias. Abrió la puerta a nuevas perspectivas para ayudarlo a dar forma al futuro. Fue un momento decisivo que me inspiró a asumir roles de representación de atletas en mi deporte y en mi país. Y como atleta competitiva en Río, Tokio y París, sentí de primera mano el impacto transformador de las reformas de la Agenda Olímpica 2020. París, en particular, fue extraordinario. Sentí que estos Juegos fueron claramente exitosos y progresistas. Pero más que eso, se podía sentir el florecimiento del espíritu olímpico. Se podía sentir que estábamos uniendo a todo el mundo. Y era más igualitario, más inclusivo, más sostenible, más centrado en los atletas, con una atmósfera increíble, sedes e historias que celebraban los valores olímpicos. “Bajo su liderazgo, Presidente Bach, las reformas que ha llevado a cabo han fortalecido nuestro papel dentro del Movimiento”.

Camilo Pérez Lopéz Moreira, miembro del COI en Paraguay, dijo: «Gracias por dedicar tu vida al mundo olímpico, no solo los últimos 12 años, sino toda tu vida. Te ganaste nuestra admiración, respeto y cariño. Siempre es triste ver partir a un líder de tu talla. Y estamos muy agradecidos por tu trabajo, tu ejemplo y tu dedicación. Como dijo Ban Ki-moon, la credibilidad se gana día a día. Lo has demostrado y nos has dado el ejemplo a todos. Para cualquier líder nacional o internacional, no hay nada mejor que despedirse con tantos aplausos y reconocimiento».

Karl Stoss, miembro del COI en Austria, declaró: «Permítanme agradecerles todo lo que han hecho por el Movimiento Olímpico y su increíble apoyo. Fue realmente un esfuerzo de equipo, nada más. Y eso es importante en nuestro mundo. Los impresionantes informes de hoy, desde el informe financiero hasta el informe final de la Agenda Olímpica, son un testimonio excepcional de lo que se ha logrado en los últimos 12 años bajo su presidencia».

Samira Asghari, miembro del COI en Afganistán, en una emotiva declaración, se hizo eco de muchos de estos sentimientos al decir: «En términos de igualdad de género, derechos humanos y, en particular, los derechos de las mujeres, usted es nuestra defensora. Vengo de Afganistán. Cuando todos se olvidaron de Afganistán, cuando todos los líderes mundiales se olvidaron de Afganistán, el único lugar al que acudimos fue a los Juegos Olímpicos. Y bajo su liderazgo, vimos a nuestras mujeres en todas partes, y sus brazos siempre estuvieron abiertos. El pueblo afgano está agradecido al Movimiento Olímpico, especialmente por su apoyo».

Yael Arad, miembro del COI en Israel y medallista olímpica, dijo: «Creo que eres una gran inspiración para todos nosotros, para mí en particular, pero para todos, porque eres una persona emprendedora, capaz de tomar decisiones, decisiones difíciles, no solo fáciles. Creo que durante tantos años, tu puerta ha estado abierta para todos nosotros, para las grandes naciones, para los pequeños CON, para las personas, lo que siempre nos alegra el corazón. Y creo que tu resiliencia demuestra que ser campeón olímpico no se trata solo de ser esgrimista o practicar un deporte, sino de personalidad. Uno de los aspectos más importantes de tu liderazgo es que tienes un gran corazón. Muchas gracias».

Robin Mitchell, miembro del COI en Fiyi y presidente de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ACNO), declaró: «Ayer, los tres miembros que dejaron la Junta Ejecutiva presentaron la propuesta remitida por nuestro primer vicepresidente. Me sumo a los comentarios de las asociaciones continentales que han expresado su apoyo a lo que han hecho por los CON. Me identifico con los Comités Olímpicos Nacionales de Oceanía, y en nombre de todos los CON de la ACNO, apoyo todo lo dicho y les deseo mucha suerte».

Michael Mronz, miembro del COI en Alemania, declaró: «Ya se han dicho muchas cosas y solo puedo enfatizar cada una de ellas. Viniendo del mismo país que el presidente, quisiera expresar, en nombre del deporte alemán, muchas gracias por lo que ha aportado al deporte internacional. Gracias por su compromiso y sus logros; ha hecho que el deporte mundial sea más rápido, más alto, más fuerte y más unido. Vielen Dank ».

Allyson Felix, miembro del COI en Estados Unidos, siete veces campeona olímpica y miembro de la Comisión de Atletas del COI, declaró: «Me animaron a participar en la Comisión de Atletas. Tenía muchas dudas. Gracias a su apoyo, decidí participar y, desde entonces, ha sido una experiencia muy reveladora. En nombre de la Comisión de Atletas, queremos agradecerles su constante atención a los servicios que prestan a los atletas. Gracias por priorizar siempre a los atletas, y sé que eso nos inspira a todos y seguiremos trabajando para que esto continúe».

Anant Singh, miembro del COI en Sudáfrica, declaró: «Hemos hablado mucho sobre liderazgo a lo largo de los años, y he tenido el honor de ser su líder. El liderazgo por el que ambos sentimos una gran admiración es el de Nelson Mandela. Ha adoptado muchos de los ideales y objetivos que se encuentran en su forma de dirigir, y lo he observado durante mis siete años aquí. Haber sido su líder ha sido una gran fuente de inspiración».

Luis Mejía Oviedo, miembro del COI en la República Dominicana, declaró: «El buen trabajo y el legado de los últimos 12 años no se borrarán y permanecerán. Han permitido al COI aumentar el número de atletas y patrocinadores, cuidar del medio ambiente, de las personas indefensas y de los refugiados, y aumentar nuestros ingresos y credibilidad. Este legado es irrevocable, por lo que me uno a mis colegas para felicitarlos por estos 12 años y desearles mucha suerte. Su forma de actuar y el ejemplo que han dado son un buen legado, no solo para el deporte, sino también para todos los demás sectores de la sociedad. Nos hemos ganado el respeto como institución en un momento en que otras organizaciones están perdiendo su credibilidad».

Mehrez Boussayene, miembro del COI en Túnez, declaró: «Ha realizado una labor extraordinaria, y creo que es algo histórico. Quería hablar en nombre de África. Permítame decir, Presidente, que una de las mejores ilustraciones del lema «juntos», o quizás la mejor ilustración, es que el COI, durante su mandato, otorgó los Juegos Olímpicos de la Juventud a África. Este gran continente, que siempre ha sido un lugar de encuentro para diferentes Juegos. Pero ahora, gracias a su apoyo, por primera vez, presenciaremos la primera celebración de un evento olímpico en nuestro continente. Y de esa manera, participaremos en el desarrollo de los Juegos Olímpicos. Al permitirnos organizar estos Juegos Olímpicos de la Juventud, el continente africano podrá hablar con mayor voz, y podremos afirmar que juntos podemos contribuir a este movimiento. África le agradece, y no olvidaremos toda la labor histórica que ha realizado».

Luis Alberto Moreno, miembro del COI en Colombia, dijo: «Quisiera llamar la atención de todos mis colegas sobre otra dimensión: sus habilidades diplomáticas, que he tenido el privilegio de presenciar con mis propios ojos. Habiendo pasado buena parte de mi vida en instituciones multilaterales, no es fácil llegar a un consenso sobre las ideas. Vi cómo supieron escuchar. Al fin y al cabo, la diplomacia consiste en tender puentes donde no los hay. Me recuerda a lo que dijo Gandhi: «Primero te ignoran, luego se ríen de ti, luego te combaten y finalmente ganas». Señor Presidente, usted ha ganado para todos nosotros. Muchas gracias».

Felicite Rwemarika, miembro del COI en Ruanda, declaró: «Quisiera agradecer sinceramente al presidente del COI su liderazgo y su dedicación a los valores del Movimiento Olímpico. Uno de sus mayores legados es dar esperanza a quienes la necesitan. En un momento en que muchos miraban hacia otro lado, usted decidió reconocer a los atletas refugiados, apoyarlos y brindarles un espacio para demostrar su talento y resiliencia. Es un reflejo de la humanidad en el liderazgo. Presidente Bach, su visión y compasión han tenido un impacto duradero. Nos recuerda que el deporte tiene el poder de cambiar vidas. Le agradecemos sinceramente por ser el defensor de la inclusión y la dignidad para todos».

Anita DeFrantz, miembro del COI en EE. UU. y medallista olímpica, declaró: «Estoy encantada con todo lo dicho y con los aplausos. Se ha comprendido muy bien lo que has hecho, y por supuesto también por las mujeres. Gracias por haber cumplido nuestra misión de aumentar el número de mujeres en el COI y en el deporte. Quería añadir algo que no todo el mundo conoce de ti: tu amabilidad. Siempre estás ahí para ayudar a quien se lesiona o tiene problemas, y lo haces con calma e inmediatez. Tus llamadas de apoyo marcaron una gran diferencia para mí y me permitieron estar segura de poder estar aquí en esta reunión. Te estoy profundamente agradecida. Sé de muchos otros actos de amabilidad que has realizado. Eres extraordinariamente firme y extraordinariamente amable, y por eso aprecio mucho tu legado. Tuve el privilegio de votar por tu membresía en el COI y luego vi cómo pasaste de ser una simple diputada a la vanguardia de la sala. Te felicito. No fue fácil, pero lo lograste». Señor Presidente, le agradezco todo lo que otros han dicho específicamente por las mujeres, pero sobre todo por su amabilidad como líder, que es sumamente importante y no siempre se da, así que gracias por ser un líder y un amigo”.

Al aceptar la nominación, Thomas Bach, visiblemente emocionado, dijo: «Queridos amigos y colegas, cuando fui elegido presidente hace 12 años, mis primeras palabras fueron «¡uf!», y ahora la situación es la misma. Estoy realmente abrumado y profundamente agradecido por todas sus palabras y por concederme el gran honor de elegirme como su presidente honorario».

Continuó: «Pero lo hago con gran humildad y por dos razones. En primer lugar, como siempre he dicho: esto no es lo que hemos visto aquí, no es obra de un solo hombre. Es el trabajo y los logros de todos nosotros. De todos. Cada uno de ustedes ha contribuido a su manera a este éxito. Y cada uno de ustedes ha contribuido a esta unidad que finalmente tuvimos y sin la cual no habríamos logrado nada».

El presidente Bach continuó: «Si no hubiéramos estado unidos en el compromiso con nuestros valores, solo Dios sabe dónde estaríamos ahora. Y por eso, las palabras que ustedes expresaron, podrían devolvérselas todas, y se las devuelvo con toda mi gratitud, y al mismo tiempo les digo que nunca debemos olvidar que este Movimiento Olímpico es mucho más grande que nosotros mismos. Podemos estar agradecidos, y yo siempre lo he estado, por tener el privilegio de trabajar en este Movimiento Olímpico. Como algunos han dicho, fueron 12 años muy difíciles, y ustedes hicieron sacrificios. Yo no hice ningún sacrificio en estos 12 años».

Continuó: «Estoy agradecido de que, después de mi carrera como atleta, haya podido seguir viviendo mi pasión por el deporte. Y estoy agradecido de que me hayan permitido devolver al deporte lo que he recibido del Movimiento Olímpico. Mi medalla de oro me cambió la vida; y con este cargo como presidente del COI, tuve la oportunidad de ayudar a otros a cambiar las suyas. Y es por eso que ven a un hombre tan feliz, aunque no lo parezca ahora, pero ven a un hombre tan feliz porque estoy agradecido por haber tenido esta oportunidad de retribuir y estoy agradecido por haberles dado a otros esta oportunidad, y estoy agradecido de que ahora puedo decir que he dado a este Movimiento Olímpico todo lo que podía dar».

Al concluir sus comentarios, el presidente Bach dijo: «Ahora es el momento de un nuevo liderazgo; y les corresponde elegir a este nuevo liderazgo para que retribuya al Movimiento Olímpico y lo haga brillar aún más; porque estamos en el deporte y los logros de ayer solo pueden ser la base del éxito del mañana. Les deseo a todos este gran éxito. Si el nuevo presidente desea algún consejo o apoyo, puede llamarme en plena noche. Con gusto. No sé si responderé entonces. Saben que disfruto de mis ocho horas de sueño, y también por la mañana, pero estaré listo en cualquier momento si necesitan mi consejo. Si no, no los impondré. Recibo este voto de ustedes hoy como un honor, pero hay cosas más importantes en la vida que los honores. Y algo más importante en la vida es la amistad. Muchas gracias».

Thomas Bach, noveno presidente del COI, ejerció el cargo durante 12 años tras su elección en 2013 en la 125.ª Sesión celebrada en Buenos Aires (Argentina). Cumplió un primer mandato de ocho años y fue reelegido sin oposición para un segundo mandato de cuatro años en marzo de 2021.

El cargo de Presidente Honorario es un cargo vitalicio. Thomas Bach dejará la presidencia del COI después del 23 de junio de 2025, Día Olímpico.

Nota tomada del Comité Olímpico Internacional.

Foto cortesía COI/Greg Martin.