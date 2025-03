‘Tino’ Asprilla culpa a Gustavo Petro y a la izquierda de la crisis en Colombia: «Odia a los ricos que dan trabajo»

Fuente: https://www.marca.com

Después de una carrera futbolística llena de gloria, siendo el pionero de los jugadores colombianos en el exterior y como estrella de la Selección Colombia, la vida del nacido en Tuluá tuvo etapas complicadas por temas legales, algunas dificultades de dinero y polémicas con los medios. Pero en los últimos años, a casi 20 años del retiro, estabilizó su vida personal con su participación en medios deportivos y negocios personales.

Sin llegar a ser un ‘influenciador’ o un hombre dedicado a las redes sociales, siempre dan de qué hablar y se difunden sus opiniones en todos los aspectos de la vida, tanto en el área del fútbol, pasando por los temas personales como ejemplo de vida y llegando a tocar temas sociales y de política. Y a diferencia de lo que muchos pueden pensar por su origen humilde y contacto con el pueblo, el exjugador siempre ha mostrado su cercanía con las ideas de derecha y también ha manifestado estar cercano a las ideas del expresidente Álvaro Uribe Vélez y su partido político.

La vida deportiva del ‘Tino’ empezó en 1988 en el Cúcuta Deportivo, después pasó al Atlético Nacional en 1990 y en 1992 empezó su recorrido por el mundo con Parma de Italia, Newcastle de Inglaterra, Palmeiras y Fluminense de Brasil, Atlante de México, Universidad de Chile, volvió a Colombia para jugar en Nacional y Cortuluá, para terminar en Estudiantes de la Plata de Argentina en 2004. Pero en el marco de esa carrera, protagonizó todo tipo de situaciones polémicas en el mundo del espectáculo, de la farándula, de orden público y lo apuntaban por el manejo de su vida personal.

Pero en el último tiempo, con más edad y mayor estabilidad, dejó de ser el foco de críticas y empezó a ser una opinión que llega a ser muy crítica, algo que ha tenido mayor énfasis desde que llegó a la presidencia Gustavo Petro, siendo el primer mandatario de izquierda en el país.

Pues en los primeros días de marzo del 2025, a casi un año de terminar el mandato y en medio de una complicada situación política, social y económica en el país, revivieron unas palabras que dio Asprilla en un pódcast de educación financiera y economía personal y de negocios de un economista llamado Alejandro Cardona. Aunque no mencionó con nombre propio al presidente Petro, fue muy duro.

«El país y en general (la región), con el problema que tiene Brasil, eso va a arrastrar a toda Sudamérica, póngale la firma que vamos a estar en 2025 peor. Desgraciadamente, tenemos a una persona que no le gusta el capitalismo, odia a los ricos, odia al que da trabajo al otro», empezó hablando Asprilla al referirse a que muchas personas y conocidos de su entorno no pasan por las mejores situaciones económicas.

El desahogo del ‘Tino’, que fue en un contexto de referirse a cómo mejoró el manejo de sus negocios y dinero personal, apuntó a la falta de inversión porque la izquierda en el poder habría alejado a los interesados de otros países: «Nadie quiere invertir, está todo frenado porque no se sabe qué va a pasar en 2026, si esta gente sigue o si logran sacarlos, que lo veo muy difícil, pero va a depender del nuevo y próximo presidente».

Faustino Asprilla fue más firme al referirse a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en 2026 y de las que ya se habla en el mundo político colombiano: «Ojalá que sea alguien de derecha. Esto en Colombia iba a pasar en algún momento, era ahora o más adelante, pero iba a pasar. Menos mal ya pasó y nos dimos cuenta de que eso no trae sino ruinas. No hay ningún país en el mundo que pueda decir: ‘Vea que aquí somos iguales, pero aquí nos va bien’. No hay ninguno», esta última referencia fue a los países que tienen gobiernos o mandatos de izquierda.

Y cerrando esa opinión tan particular y controversial, el recordado ‘Tino’ hizo un llamado para lo que viene en el país y que va abiertamente para elegir a un candidato de la derecha: «Esperemos, por el bien de la gente de Colombia, que en el 2026 la gente recapacite, reaccione y se den cuenta de que no estábamos tan mal como para llegar ahora a esto».

Hay que decir que, aparte de no haber mencionado abiertamente a Gustavo Petro y de ser un pequeño fragmento de una charla de casi una hora en la mencionada conversación de redes, el video se volvió viral en redes sociales y fueron muchas las publicaciones que lo compartieron en el marco de críticas al Gobierno Nacional por diferentes temas que se discuten en el Congreso, cambios de ministros y medidas del mandatario en momentos de crisis.