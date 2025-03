Tiro con arco sigue en ascenso y Herzog lleva a Bolivia a los Panamericanos Junior

Gabriel Caero Rodríguez

En poco más de ocho años que se practica formalmente en el país, el nivel y los éxitos poco a poco se ven reflejados.

Y es que en los recientes torneos sudamericanos de Chile y Argentina, la arquería boliviana tuvo tres medallas: una de oro y dos de plata a cargo del valluno Nanuq Herzog; Gisella Mollinedo (plata) e Ignacio Callú (bronce).

Además, Herzog logró en Argentina clasificar a los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

“Es un orgullo realmente, estoy bastante feliz con los resultados del último clasificatorio. Me llena de orgullo también llevar el nombre de Bolivia al podio y poder conseguir uno de los cupos (para Asunción), relató Herzog en entrevista con Los Tiempos.

Destacado desde categorías menores, Nanuq es uno de los arqueros con mayor proyección en Cochabamba y Bolivia, que ahora en Asunción pretende ir más lejos aún: clasificar a los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Los entrenamientos comenzaron a ser más intensos para llegar a los objetivos.

Entre toda la delegación que asistió a los dos mencionados eventos, la arquera Dominique Abán también fue parte de esta experiencia. Fue su primera salida al exterior, pero la atleta valluna dejó una grata impresión en el entrenador y sus compañeros de equipo.

“Para empezar, la sensación que yo sentí fue de muchos nervios, o sea, no sé cómo explicarlo, pero también, por ejemplo en Chile sentí muchos nervios, pero yo digo que esa experiencia me sirvió mucho también para ir a Buenos Aires porque me sentí más tranquila, más segura al disparar”, aseguró Abán.

Los saldos son más que positivos para este deporte de concentración. Adrián López, entrenador de ambos arqueros y presidente del club Azores, sostuvo que Herzog y Abán demostraron un gran nivel, además que la apuesta sigue siendo alta.

“El trabajo ha sido arduo, venimos preparándonos desde el año pasado y nos trazamos las metas. Siempre podemos mejorar algunas cosas, algunos puntos técnicos. Estoy muy feliz con el rendimiento de los chicos, aunque sabíamos de la posibilidad de ganar medallas, siempre es una alegría”, advirtió López.