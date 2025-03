Transporte pesado boliviano denuncia que hay 2.000 cisternas paradas entre Paraguay, Argentina, Chile, Perú sin poder cargar combustible por falta de pago

El dirigente del Transporte Pesado, Domingo Ramos, denunció que hace más de 20 días están parados en países a la espera de cargar combustible. “Falta orden de carga por falta de pago”, aseguró. Similar situación replicó su compañero Pedro Quispe

Carlo Villena







Fuente: Unitel

El Transporte pesado internacional denuncia que hay 2.000 cisternas bolivianas paradas en cuatro países vecinos, como Paraguay, Argentina, Chile y Perú a la espera de cargar combustible, algunos conductores esperan más de 20 días.

El dirigente del sector, Pedro Quispe, advirtió que ante esta situación corre riesgo las exportaciones e importaciones del comercio exterior porque en Bolivia hay escasez de combustible hace más de dos semanas.

[Foto: Transporte Pesado] / Las cisternas varadas en Paraguay

“(las cisternas) Están paradas unas mil, pueden ser unas 2.000. No solo es en Perú, en Chile, es en Paraguay y Argentina. Además, a nivel nacional también están esperando en las refinerías”, aseguró.

El dirigente aseguró que la falta de dólares en Bolivia afectó a la importación de combustibles.

Similar situación fue expuesta por el dirigente igual del Transporte Pesado, Domingo Ramos, quien confirmó que son 2.000 cisternas afectadas entre los cuatro países vecinos. Agregó que esto se debe a que “no hay orden cargar porque el Gobierno no paga”.

“La pregunta es ¿por qué no están cargando? porque el Estado Boliviano no está pagando el combustible que nos dan hacia Bolivia, no se está cumpliendo con el pago”, sostuvo Ramos.

Ramos detalló que en Perú se detuvo el carguío de combustible porque “no hay plata”. “Claramente el Gobierno miente a los bolivianos de que pagó, canceló el combustible, pero la realidad es otra, tenemos nuestros compañeros que están parados 20 días y no tienen qué comer”, remarcó.

Esta situación es denunciada por transportistas en días en los que en Bolivia se registran largas filas en surtidores, las personas buscan abastecerse tanto de diésel como de gasolina.