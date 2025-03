Transporte Pesado rechaza acuerdo de choferes con el Gobierno y ratifica medidas de protesta

El sector desconoció la representación del secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, y del dirigente de la Cámara Departamental del Transporte de La Paz, Ramiro Sullcani, porque se alinearon con el Gobierno.

El dirigente de la Confederación del Transporte Pesado Nacional e Internacional de Bolivia, Domingo Ramos, rechazó el acuerdo al que arribaron la jornada pasada los choferes sindicalizados y el Gobierno; además, ratificó que su sector mantendrá las medias de protesta.

Ayer, autoridades del Gobierno y dirigentes del transporte arribaron a un acuerdo de cinco puntos relacionados con el abastecimiento de combustible, el estado de las carreteras y los problemas que tiene el sector con la banca y la Autoridad de Fiscalización del Sistema Financiero.

Ramos dijo que su sector no recibió ninguna invitación por parte del Gobierno para participar en la reunión, por lo que rechazó el documento firmado entre ambas partes.

“Ayer se reunieron el Ministerio de Obras Públicas, el Ministro de Economía, la Administradora Boliviana de Carreteras, Vías Bolivia y Yacimientos, pero nosotros, como la ilustre Confederación del Transporte Pesado, no fuimos invitados. No tenemos ninguna invitación y nuestras medidas siguen en pie, como el no pago de peajes a nivel nacional, tampoco estamos en condición de pagar nuestros impuestos y también las cuotas a la banca, porque nos hemos declarado en quiebra”, sostuvo el dirigente del Transporte Pesado.

El sector desconoció la representación del secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, y del dirigente de la Cámara Departamental del Transporte de La Paz, Ramiro Sullcani, porque se alinearon con el Gobierno.

