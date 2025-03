Transportistas de Quillacollo optan por arrojar tierra para cubrir los huecos que hay en las calles

Cochabamba. El sector afirma que pese a su solicitud a las autoridades, no han obtenido una respuesta, por lo que decidieron tomar sus propias medidas

Alejandra Verduguez

Fuente: Unitel

Transportistas del municipio de Quillacollo, Cochabamba, que habían solicitado el bacheo de las calles, optaron por arrojar tierra para cubrir los huecos que se formaron a consecuencia de las lluvias.

En inmediaciones de la Plaza Bolívar, la cual presenta problemas en su asfalto a consecuencia de la gran cantidad de hoyos que se formó, choferes de un Sindicato de transporte llegaron hasta el lugar con volquetas llenas de tierra.

[Foto: Alejandra Verduguez – UNITEL] / Así lucen la zona de la plaza Bolívar de Quillacollo

“Como Sindicato hemos tomado la iniciativa de por lo menos rellenar con esto (tierra), todo el trayecto está, vamos hacer el sacrificio de rellenar esos huecos”, manifestó un representante a UNITEL.

De acuerdo al transportista, ellos decidieron tomar esta decisión debido a que sus vehículos están siendo afectados por el pésimo estado de las vías.

“Lamentablemente en Quillacollo no tenemos autoridades, nuestras movilidades están rompiéndose, muelles, bujes, amortiguadores. Tenemos una representación de la central, no dice nada, Tráfico y Viabilidad no dice nada, nuestro alcalde peor”, lamentó.