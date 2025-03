Tuto y Samuel dicen que Arce debe concluir su mandato y admiten que los créditos son una salida a la crisis

Ambos postulantes de la oposición coincidieron por separado, aunque con sus matices, en que uno de los caminos para enfrentar la compleja situación económica es acudir a los créditos externos.

eju.tv / Video: Red UNO

En medio de la crisis de combustibles, los precandidatos opositores Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina consideraron que el presidente Luis Arce debe concluir su mandato, aunque cuestionaron las 10 medidas que lanzó la noche de este miércoles para afrontar la compleja situación.

No obstante, ambos postulantes coincidieron por separado, aunque con sus matices, en que uno de los caminos para enfrentar la situación es acudir a los créditos externos.

El presidente Arce cuestionó precisamente a los opositores que se oponen a la aprobación de los créditos externos que suman más de 1.600 millones y los acusó de usar un doble discurso.

«Lo primero que tienes que hacer es reponer los dólares para tener el puente de estabilización y matar la inflación», afirmó Quiroga en una entrevista con el programa Que no me pierda de la red Uno tras indicar que ese plan implica un crédito de 12.000 millones de dólares.

Luego añadió: «Yo no ando con remilgos. Es con el Fondo Monetario Internacional. Es un préstamo de tasas bajas, de largo plazo de balanza de pagos, no es para paneles solares, no es para fábricas de zinc».

Según Quiroga, el préstamo externo al que hace referencia «es de libre disponibilidad para balanza de pagos que te permite construir un puente de estabilidad y del 8 de noviembre a diciembre cambias todo, la legislación de hidrocarburos, agropecuaria, minería, causar el shock de inversión, recuperar la confianza, normalizar el suministro de dólares, diésel y gasolina».

Video: No Mentirás

Por su lado, Doria Medina indicó que una de las opciones es canalizar los créditos que ya están aprobados, aunque observó que hay muchos reparos en los legisladores opositores para entregar su aval.

«Lo que se dice es que el Gobierno quiere créditos para su campaña», señaló Doria Medina, quien consideró que la administración de Luis Arce debe reducir los gastos y el déficit fiscal.

«Desde luego que se pueden resolver los problemas», dijo y añadió que esa meta es posible «reduciendo gastos y desembolsando los créditos que ya tiene aprobado el país».

En su juicio, «no se necesita en principio más créditos» porque «el país tiene aprobados muchos créditos que no se desembolsan».

El líder del Unidad Nacional (UN) cuestionó las 10 medidas que el Gobierno lanzó la noche de este miércoles. «Darle una aspirina a un enfermo de cáncer es un engaño y eso es lo que está haciendo este Gobierno», comentó tras indicar que una de sus propuestas es fijar un precio diferenciado a los combustibles, manteniendo la subvención para el transporte público.