UE lanza enorme plan para rearmar Europa

ReArmar Europa permitirá reforzar las defensas de los países miembro, dijo la Comisión Europea. «Llegó el momento», afirmó la presidenta del organismo Von der Leyen. «Estamos listos para reforzarnos».

Fuente: www.dw.com

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó este martes (04.03.2025) un plan denominado ReArmar Europa, que combina instrumentos que permitirán movilizar en total unos 800.000 millones de euros.

«Con este plan, los Estados miembro podrán reforzar considerablemente su apoyo a Ucrania», con una «ayuda militar inmediata», dijo la alta funcionaria alemana.

«Ha llegado el momento» para Europa «y estamos listos a reforzarnos», enfatizó. «Vivimos tiempos peligrosos. La seguridad de Europa está amenazada de forma muy real», escribió Von der Leyen en la red social X.

La propuesta incluye una flexibilización de las normas fiscales para impulsar la inversión en Defensa y líneas de préstamo de 150.000 millones de euros para que los países de la Unión Europea (UE) refuercen sus capacidades.

