Un estudio revela un nuevo fármaco que permitiría anular el VIH con una inyección al año

Un nuevo estudio ha revelado que una inyección anual del fármaco lenacapavir podría ser suficiente para prevenir el VIH. Así lo dice la investigación publicada en la revista The Lancet, aunque está en fase de ensayo 1, los datos son más que prometedores.

Así lo explicó José Alcamí, director científico de la Unidad VIH en el Hospital Clínic de Barcelona, en la Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas (CROI) celebrada en San Francisco, lugar donde se han mostrado los resultados de dicho estudio. «Por comparativa con los niveles que se alcanzan en sangre, lo esperado es que se obtuviesen resultados similares, pero habrá que hacer ensayos clínicos para estar seguros».

¿Qué es el lenacapavir?

Se trata de un antiviral de la farmacéutica Gilead, que serviría para sustituir el Truvada, que se debe tomar diariamente y solo disminuye el riesgo de contagio. De hecho, el tratamiento actual contra ello cuesta 20.000 euros en España, alcanzando los 40.000 en Estados Unidos, algo que limita mucho a los afectados.

«Gilead ha anunciado que lo va a dar gratis en los países de recursos medios y bajos, cediendo la explotación a instituciones sin ánimo de lucro. Esto podría hacer que este compuesto se podría utilizar antes en Sudáfrica que en España, algo que sería una muy buena noticia para las mujeres sudafricanas, que son uno de los grupos más afectados por el VIH del mundo», prosiguieron explicando.

Bonaventura Clotet, director del Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa, señaló: «Con una inyección al año, sería posible tener ciudades y países enteros libres de sida porque no hubiese nuevas infecciones, pero no me imagino que lo vayan a hacer económico».

«Lo mejor es identificar bien las poblaciones que necesitan un inyectable de larga duración, porque no pueden tolerar Truvada por tener el riñón mal, o las mujeres en África subsahariana, en zonas de gran incidencia, que es difícil que puedan cumplir con el tratamiento oral y donde, en cambio, una inyección al año sería más fácil de administrar», apuntó Clotet.

Lo que hace el lenacapavir es bloquear la cápside del VIH, es decir, lo que protege el material genético del virus, lo que impide que se reproduzca e infecte más células. Por su parte, Javier Martínez Picado, investigador principal de IrsiCaixa y profesor ICREA, destacó: «Cuando hablas con personas expuestas a la infección o que se han infectado y están valorando estos fármacos de larga duración, cada uno te da su visión; hay gente que prefiere tomar pastillas o inyectarse, y también se valoran implantes [que van liberando el medicamento] como se hacen para algunos anticonceptivos».

«Para un grupo de población, tener un tratamiento a largo plazo y olvidarse es un gran beneficio, sobre todo si son personas con alto riesgo de infectarse. Estas terapias PrEP protegen exclusivamente del VIH, no frente a otras enfermedades de transmisión sexual. También deberán ser constantes en recordar que al año tienen que volver a recibir la inyección, que cuando pasa tanto tiempo, se puede olvidar«.