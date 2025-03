Un hombre dice que quedó con un metal en la garganta luego de consumir un pan

Fuente: Unitel

Un hecho particular sucedió en la ciudad de La Paz. Un hombre dice que tiene un pequeño metal alojado en su garganta luego de haber comido un pan que compró de un horno. Este hecho sucedió en la zona de Villa El Carmen.

“He tomado mi desayuno luego de haberme comprado un pan. Ahora he tenido un accidente, el pan tenía un fierro y ahora ese fierro está clavado en mi garganta”, dijo el hombre afectado.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Esta persona asegura que esto sucedió hace tres días y que luego de haber asistido a un centro hospitalario, le dijeron que tienen que realizarle estudios médicos.

“Tengo que hacerme una radiografía para ver en qué lugar está (el objeto) y así me van a poder sacar el fierro”, dijo

Ahora, el hombre pide al dueño de la panadería hacer cargo de los gastos médicos. Esta persona pide ayuda de las autoridades para que procedan con una investigación.

“Estoy tres días así, me está haciendo daño. La señora (panadera) no se quiere hacer cargo. Lo único que he comido era eso, ya son tres días y pido que se haga responsable”, agregó.