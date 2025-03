Un secreto sorprendente sobre cómo proteger al cerebro del envejecimiento

Fuente: https://actualidad.rt.com

Tener hijos puede proteger al cerebro de las consecuencias del envejecimiento y, pese a todos los retos y el estrés, contribuir a su bienestar al proporcionar estimulación cognitiva, actividad física e interacción social, según un nuevo estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

El equipo a cargo analizó datos de 37.000 adultos, siendo la mayor investigación sobre la función cerebral parental realizada hasta la fecha.

«Encontramos un patrón generalizado de alteraciones funcionales, donde un mayor número de hijos criados se asocia con un aumento de la conectividad funcional, especialmente en las redes asociadas con el movimiento y la sensación«, afirman los científicos. Asimismo, entre más hijos tenían los padres, más marcadas aparecían las diferencias cerebrales.

Además, los investigadores revelaron que, a pesar de que los hombres no sufren los cambios biológicos del embarazo, el nacimiento de un hijo y su crianza afectaban profundamente a la salud del cerebro. «El entorno de los cuidados, más que el embarazo por sí solo, parece importante, ya que observamos estos efectos tanto en las madres como en los padres«, afirmó el psiquiatra Avram Holmes, de la Universidad de Rutgers (EE.UU.).

Los padres suelen quedar excluidos de los estudios sobre crianza porque no llevan físicamente un embarazo, pero el trabajo reciente demuestra que este efecto podría aplicarse potencialmente a todas personas relacionadas con los niños y que trabajan con ellos.

No obstante, el artículo aclara que examinó escaneos cerebrales y datos familiares de UK Biobank, una extensa base de datos biomédica del Reino Unido, por lo que los participantes eran principalmente británicos. Por esta razón, los autores del estudio advierten que los resultados pueden no aplicarse a todas las culturas y estructuras familiares.