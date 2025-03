Por su convocatoria que llegó a Bolivia, el potencial que tiene y porque la prensa uruguaya habla de un equipo ‘fuerte’, se anticipa una selección uruguaya que apelará a su mejor elemento para jugar este martes en el Titán de El Alto.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«La verdad que todos sorprendidos por quienes llegaron acá, es prácticamente toda la selección completa. No me inventaría un once, pero seguro será lo mejor, no creo que solo los traiga de viaje», dijo este lunes Javier de León, el periodista uruguayo que ya está en Santa Cruz y cubrió la llegada de su selección.

En contacto con el streaming deportivo de La Razón, De León dijo que la lectura es que el DT Marcelo Bielsa, viene a arriesgar y no a aguantar.

«Seguro viene a competir, más con el resultado pasado en casa. Viene a dar pelea», dijo.

Informó que ayer por la mañana su selección se entrenó en el Complejo Uruguay Celeste y por la tarde viajó a Santa Cruz, donde llegó a eso de las 19.30.

Los celestes durmieron en dicha ciudad y este martes a eso de las 13.00 emprenderá viaje a El Alto, para del aeropuerto se trasladé al Titán.

De acuerdo con los reportes que le hicieron a De León desde Montevideo, Uruguay formaría con Sergio Rochet; Nahitán Nández, Sebastián Cáceres, José María Giménez, Mathías Olivera; Manuel Ugarte, Nicolás Fonseca, Rodrigo Bentancur; Brian Rodríguez, Darwin Núñez, Rodrigo Aguirre.

Dicho plantel, con relación al que jugó contra Argentina cuenta con cinco variantes.

Inicialmente se supo que los uruguayos tratarán de buscar serenar la dinámica del partido y con ello quitarle ritmo para regular el aire y resistencia.

De León comentó que pueden alternar los atacantes Kike Olivera, Federico Viñas y Luciano Rodríguez, una vez que se observe el desgaste de los titulares en El Alto.

TAMBIÉN PUEDE LEER:

Bolivia está obligada a tomar el tren de la victoria hoy ante Uruguay