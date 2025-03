Usuarios denuncian comisión ‘excesiva’ por operaciones que superan los $us 100

En algunas entidades financieras la comisión llega hasta el 80% del monto superior a $us 100.

Por Daniel Zenteno

Fuente: La Razón

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) emitió una nueva normativa para limitar las transacciones en dólares, mediante tarjeta, a $us 100 por mes. Pese a que la institución instruyó a las entidades financieras que la comisión máxima deberá ser del 50%, llegando a porcentajes menores en algunos casos, este medio recibió denuncias de cobros excesivos al realizar operaciones superiores a los $us 100.

En algunos casos, la comisión se encuentra ligeramente por encima del porcentaje establecido por la Asfi, entre un 53% y un 56%. Sin embargo, en otros bancos el cobro llegó a ser de hasta el 80% al monto que superó los $us 100. De acuerdo con las entidades financieras, la comisión es variable, dependiendo del día, aunque la Asfi aseguró que se trata de un porcentaje único, fijo y estable.

Comisión

El límite de $us 100 se toma en cuenta sobre el monto que sobrepase esa cantidad y no sobre el total. Si a final de mes las transacciones fueron de, por ejemplo, $us 127, la comisión se aplicará solo sobre los $us 27 adicionales.

De acuerdo con la Asfi, esta medida se tomó para evitar la especulación que existe con la moneda extranjera, pues muchos ciudadanos acuden al extranjero y obtienen dólares en efectivo con sus tarjetas de crédito o de débito para luego retornar al país y vender la divisa en el mercado paralelo a un costo más elevado.

Pedro Asturizaga, director de Estudios y Publicaciones de la Asfi, sostuvo el pasado viernes que la medida permitirá “garantizar la continuidad y la fluidez de los servicios financieros en territorio nacional”, así como el acceso a dólares para los más de 500.000 usuarios que utilizan tarjetas de crédito o tarjeta de débito. En ese sentido, destacó que la norma, “pese a los ataques”, es positiva.

