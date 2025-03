Vaca rompe el silencio: “Pasaron 39 minutos y Ángela Leiva ya no estaba”

La empresaria tarijeña, Laura Vaca, habló para aclarar la polémica suscitada en la Vendimia Chapaca 2025, tras la frustrada actuación de la cantante argentina.

Tras los rumores y acusaciones que circularon luego de la Vendimia Chapaca 2025, realizada en Uriondo entre el 1 y 2 de marzo, Laura Vaca aclaró a El País su responsabilidad en la organización del evento. “Nosotros, como empresa privada, organizamos la serenata del sábado. Todo el riesgo fue nuestro. El show del domingo 2 de marzo fue organizado por la Alcaldía del Valle y ya no era nuestra responsabilidad”, afirmó la empresaria tarijeña.



Escenario del sábado 1 de marzo de la Vendimia Chapaca 2025

El show organizado por Laura Vaca Eventos incluyó la presentación de dos artistas locales, dos nacionales y dos internacionales, entre los cuáles estaba Ángela Leiva. “Cumplimos con todos los horarios y exigencias técnicas. Leiva y su staff tuvieron una prueba de sonido de tres horas, revisaron escenario, luces e instrumentos, y dieron el visto bueno. Ya habíamos cancelado el 100% de su caché en dólares antes de que llegaran. Nos ha costado muchísimo conseguir dólares”, señaló.

El ambiente era lluvioso y para las 2 de la mañana del 2 de marzo, cuando la artista argentina debía presentarse en escenario, ya se había convertido en tormenta. “Hablé con su manager y acordamos esperar. Pasaron 39 minutos y cuando fui a buscarlos, ya no estaban. Se habían ido sin avisar”, denuncia Vaca. “Se les ha rogado que vuelvan, por llamadas, mensajes, audios, todo. Y de muy buena manera, ‘por favor, no me hagas esto, por favor, por favor, vuelvan’”.

Un hecho doloroso que genera confusión

Vaca también aclaró la confusión generada tras el fallecimiento de Sandro Franco Moor Torrico durante la noche del domingo 2 de marzo. “Lamentamos profundamente el hecho, pero se mezclaron las fechas y horarios en que ocurrieron las dos cosas. Se entiende que el señor murió por bronco aspiración, pero luego se habla de una descarga eléctrica en la valla de seguridad. Los técnicos dicen que, si hubiera sido así, habría más víctimas”.

La empresaria señaló que el video de disculpas a Tarija publicado por Leiva suma al malentendido. “Ella dice que había un riesgo de vida por el agua, y que su staff se estaba mojando. Pero no se da cuenta que había 10 mil personas mojándose y esperándola a ella en escenario”.

Demanda por estafa agravada

Laura Vaca aseguró que parte de la comunicación con el manager de Leiva supuso la reprogramación del show para el domingo 2 de marzo. “Me dijeron que no porque su vuelo era al mediodía, luego me enteré que era a las 4 de la tarde. Les ofrecí conseguir otro vuelo más tarde y no aceptaron. Me decían, ‘no es tu culpa, era la lluvia’. Para ellos, cumplieron y ya está”. Vaca dijo que propusieron volver en dos meses, cobrando otra vez, pero más barato.

“Iniciamos una demanda penal por estafa agravada múltiple, que ya fue aceptada y está en proceso”, dijo Vaca, quien hace algunos años fue el contacto directo para que Leiva se presente en La Paz. “Sabía que la artista era especial. Apenas te saluda. He tratado con otros artistas, y es mucha la diferencia como persona”.

A pesar de la ausencia de Leiva, Saymon y los Cochalitos subieron a cantar. “Me vieron afligida, tratando de comunicarme con el manager de Ángela Leiva, y dijeron, ‘nosotros nos subimos sin problema’”. Los bolivianos debían presentarse a las 3 de la mañana, pero adelantaron su show. “Los cantantes se fueron bajo la lluvia, a cantar y a bailar con la gente, y hacer un show espectacular”, comentó Vaca. Después de ellos, el grupo argentino Sombras hizo su presentación esa misma noche.

Laura Vaca Eventos es una empresa con 11 años de experiencia organizando peñas, conciertos pequeños y grandes, y eventos destacados como la Expo Sur y el concierto Entre Fronteras, que reúne a Abel Pintos con Los Kjarkas. “No hemos fallado en ningún momento. Hicimos todo como corresponde: seguridad, ambulancias, guardias. Es la primera vez que pasa algo así”.