“Vamos a capear el vendaval”; Torrico ve un plan evista para pedir renuncia de Arce y habilitar a Morales

El Viceministro de Coordinación Gubernamental advirtió que el plan evista busca que las movilizaciones lleguen a pedir la renuncia de Luis Arce, para que Andrónico Rodríguez le suceda y habilite a Evo Morales como candidato

El viceministro Gonzalo Torrico. Foto: Captura video

Fuente: Brújula Digital

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, advirtió este miércoles que el evismo tiene en marcha un plan, en el que utiliza a la oposición, que busca pedir la renuncia del presidente Luis Arce, para habilitar a Evo Morales como candidato para las elecciones generales. “Vamos a capear el vendaval”, afirmó.

En criterio de Torrico, las movilizaciones de protesta que empezaron este miércoles, por parte de choferes de El Alto y Ponchos Rojos evistas, por la falta de combustibles, tienden a llegar a exigir la renuncia del Presidente. Dijo que ya hay combustible, por lo que el argumento de las protestas pasaría a ser la subida de precios de productos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Todos los movimientos estos, al final y al rato, exigen la renuncia del Presidente. Renunciado el Presidente, queda Andrónico (Rodríguez, en sucesión). Andrónico, presidente, con una amnistía de presos en los que suelta a Camacho, algunos más y con una amnistía beneficia a Evo y, por lo tanto, Evo está habilitado y el gran ganador de esta contienda, va a ser Evo”, sostuvo Torrico, cuando dio a conocer su hipótesis.

Las declaraciones de Torrico se dan un día después del Encuentro por la Estabilidad y la Democracia que fue auspiciada por el Gobierno con representantes de los cuatro órganos del Estado y delegados de parte de la clase política.

Ese encuentro emitió un acuerdo de 12 puntos, entre ellos los que respaldan la conclusión del mandato del presidente Luis Arce en noviembre y ratifican las garantías para que se lleven adelante las elecciones generales en agosto de este año.

El punto 4 de ese acuerdo establece que “rechazamos todo intento de desestabilización y acortamiento de mandato del gobierno legal y legítimamente constituido, cuya gestión concluye el 8 de noviembre de 2025, y de socavar el orden democrático y constitucional vigente”.

“Tuto (Quiroga) y Samuel (Doria Medina) son unos idiotas que no saben hacer política, se hicieron manipular como chiquillos y hoy ¿qué van a hacer?, no aceptamos la renuncia y este movimiento (protestas) ahora que lo frenen pues. Nosotros no vamos a renunciar, vamos a capear el vendaval, no nos queda otra, somos gente que hace política, no somos gente que ha llegado ayer, sabemos de las lides y vamos a dar batalla”, acotó Torrico.

Según la autoridad gubernamental, la manipulación que ejerció el evismo en la oposición se dio a través del rechazo a la aprobación de créditos internacionales, los mismos que llegaban a cerca de $us 1.600 millones, dinero que, señaló el Gobierno, puede paliar la falta de dólares y de combustibles, con el movimiento de divisas.

Torrico explicó que los legisladores de oposición y evistas sostuvieron que los créditos externos no ayudarían a evitar la escasez de combustibles, debido a que estos préstamos estaban destinados a otras obras.

“Fue la mejor arma que utilizó contra el Gobierno y pensaron que ellos lo seguían manipulando, pero si se dan cuenta el final del día, Evo Morales es el que los ha utilizado a ellos, ¿qué vamos a hacer?, es un animal político y los ha utilizado de forma tan descarada que hoy ya no pueden volver atrás, porque el gran ganador de este conflicto ¿quién sería?, don Evo Morales”, insistió el Viceministro de Coordinación Gubernamental.

Créditos y riesgo de elecciones

En esa vía, Torrico pidió a la Asamblea Legislativa aprobar los créditos internacionales pendientes, los mismos que llegarían a unos $us 1.500 millones, ya que ayer se aprobó un préstamo por $us 75 millones para desastres naturales por efecto del clima.

La autoridad advirtió que si no se aprueban esos créditos, que irían a paliar la crisis de combustible, los conflictos sociales se incrementarán y dejarán en riesgo los comicios generales.

“Si no acompañan con créditos, en la última fase de gestión, si no acompañan ellos (los legisladores) la conflictividad puede ser grande y las elecciones pueden estar en riesgo”, advirtió.

En ese sentido, indicó que este aspecto es generado “desde el punto de vista del evismo”, donde “la oposición cayó en el juego, pero cayó por tonta”.

BD/JJC