Ligia Portillo

Cochabamba.- Un impactante accidente ocurrió esta mañana en la zona sur de la ciudad, específicamente en Pampa «San Miguel», cuando un árbol se desplomó sobre un vehículo, dejando al conductor gravemente herido. El hecho se registró a las 6:30 de la mañana, cuando el árbol de eucalipto, se desprendió desde su raíz, cayó directamente sobre el automóvil. El conductor sufrió un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente por varios minutos.

El conductor, relató su experiencia tras despertar del impacto: «Me ha sorprendido el árbol de la nada, por 10 minutos estaba inconsciente, me golpeó la cabeza y parte del pecho, estaba solo, recién estaba saliendo a trabajar. Cuando desperté me encontré con el árbol sobre mi cabeza», dijo.

El conductor, que tiene cinco hijos, detalló que el accidente ocurrió cuando estaba a punto de salir a trabajar, y agradeció que el impacto no fuera más grave. «Recién estaba agarrando el auto para trabajar, hace tres días. Un poquito más me adelantaba y no la contaba», agregó visiblemente afectado.

«¡Ví el árbol sobre mi cabeza!», dijo el chofer que sobrevivió a la caída de un eucalipto en un taxi trufi. Foto: Fernando Aguilar

Vecinos de la zona expresaron su preocupación por la falta de mantenimiento de los árboles en el área. «El árbol cayó sobre el auto, yo pensaba que había caído sobre mi casa. Reclamamos a Emavra, para que retiren los árboles secos, anoche otros árboles se cayeron», comentó uno de los residentes, haciendo hincapié en el riesgo que representan los árboles secos para la seguridad de los vecinos.

El hecho pone de manifiesto la necesidad urgente de realizar trabajos de poda y retiro de árboles en mal estado, especialmente en zonas urbanas donde el riesgo de accidentes es alto. Las autoridades locales aún no se han pronunciado sobre el incidente, pero se espera que tomen medidas para evitar futuros accidentes en la zona.

El conductor fue trasladado a un centro médico cercano, donde se encuentra en observación y se espera su pronta recuperación.