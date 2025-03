Viceministro plantea hablar sobre los efectos del referendo de 2004 y revisar el régimen económico en hidrocarburos

Fuente: erbol.com.bo

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Una de las preguntas del referendo del gas de 2004 planteaba que se “cobre impuestos y/o regalías a las empresas petroleras llegando al 50 por ciento del valor de la producción del gas y el petróleo en favor del país”. El resultado se plasmó en el artículo 8 de la Ley de Hidrocarburos (3048) de 2005, el cual “dispone que el Estado retendrá el cincuenta por ciento (50%) del valor de la producción de gas y del petróleo”.

En entrevista con ERBOL, el viceministro Mayta explicó que para 2004 se pensaba que las reservas de gas en Bolivia eran de 26 trillones de pies cúbicos (TCF, por sus siglas en inglés), por lo cual se creía una “buena idea” tomar el 50% como Estado del valor de la producción. Sin embargo, la realidad era otra, según se evidenció después.

Reveló que, al 31 de diciembre del 2005, según datos no publicados, las reservas llegaron sólo a 12 TCF, es decir no los 26 TCF que se pensaba. Para el 2009 se certificaron algo más de 9 TCF, el 2013 se alcanzó 10,6 TCF, pero se fue decayendo hasta los 4,5 TCF reportados el año pasado.

Sumó a este panorama el crecimiento del mercado interno de gas, lo cual también afecta la porción de gas disponible para exportar. “En 2004 teníamos un mercado de 5 millones de metros cúbicos, hoy día tenemos un mercado interno de 15 millones. Más del 80 90 por ciento se iba a la exportación, hoy día es 50/50 y mañana va a ser 20 para exportaciones y 80 el mercado interno”, indicó.

“Entonces todas estas políticas sí tienen que ser revisadas, lo estoy sugiriendo, lo estoy indicando en realidad, lo estoy alertando también. Tienen que ser revisadas, se tiene que hablar no solamente sobre los efectos de este referéndum hoy en el sector, porque no es lo mismo de repente los efectos con 26 trillones de pies cúbicos en la mente, que no existieron, hoy estamos hablando de 4,5 trillones de pies cúbicos”, manifestó Mayta.

Si bien ahora se está promoviendo una ley para mejorar los incentivos para las inversiones en gas que busca atraer a empresas del rubro, Mayta aclaró que los efectos del referendo no se pueden cambiar sólo con una ley. De todas maneras, recalcó la necesidad de hablar de ese tema con miras a mejorar la competitividad de Bolivia en la región en hidrocarburos.

“No se tiene que descartar la conversación que se tiene que tener a nivel más grande, para poder hablar sobre el régimen económico más aún en una época en la que estamos escuchando un montón de propuestas de diferentes candidatos, sin embargo, no han tocado nunca este punto”, comentó.