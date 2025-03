Vitícolas quieren hacerse cargo de la Vendimia Chapaca

Tarija. Siguen las críticas en torno a la realización de la Vendimia Chapaca 2025. Desde la Asociación Nacional de Productores Vitivinícolas (Anavit) han pedido que las próximas versiones de esta muestra ferial no sean realizadas por la Alcaldía de Uriondo, sino por los viticultores.

El vocero de Anavit, José Sánchez, hizo énfasis que en el día de la Vendimia no pasaron de seis los expositores vitivinícolas. Consecuentemente, calificó como un “desastre” la organización de esta feria, debido a que no se convocó a los productores y no se han previsto algunas condiciones que se han dado este año con la producción de uva.

Resaltó que esta ha sido una gestión atípica, porque la uva ha madurado antes, lo que ha permitido a los productores volver a posicionarse en el mercado, pero acortando el periodo de cosecha y perduración en el mercado.

“El Municipio no está en las condiciones de poder hacer (la Vendimia), subcontrata a una coordinadora de eventos. ¿No tiene capacidad del Municipio?, ¿qué se ha hecho desde gestiones anteriores? Ya son tres o cuatro años que administra el alcalde Javier Lazcano este evento”, manifestó.

Sánchez señaló que estuvo en el campo ferial y pudo advertir que no existían las condiciones higiénicas en la zona de la cancha y que por la falta de baños, los visitantes hacían sus necesidades en cualquier lugar.

En esa línea, considera que la Vendimia debe ser administrada por los pequeños productores, que son quienes generan la materia prima.