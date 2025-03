Vocero del municipio señala que aún no hay fecha para la entrega del desayuno escolar

Tras las críticas de los concejales hacia el alcalde cruceño, Jhonny Fernández, sobre su viaje a Estados Unidos (EEUU) sin antes solucionar la falta de desayuno escolar, el vocero del municipio, Bernardo Montenegro, aseguró que solo se aguardan los trámites para que se provea el desayuno, aunque reconoció que no se tiene certeza de la fecha de distribución.







Lo que aseguró fue que el viaje del Alcalde cruceño, viajó específicamente para realizar gestiones para concretar obras en beneficio de la ciudad.

”Lamentablemente son procedimientos los que faltan y no se pueden vulnerar. Desde octubre del año pasado se hizo la licitación, pero no hubo quien califique y se tuvo que declarar desierta. Son pasos que no se pueden obviar, es por eso que después se hizo invitación directa”, explicó Montenegro.

Agregó que ya se anunció públicamente cuál será el proveedor del desayuno, y es la empresa estatal EBA. “Se está en los últimos trámites, son pasos que lamentablemente no se pueden obviar y dentro del marco de legalidad. En los próximos días se conocerá la fecha exacta de distribución”, acotó.

En tanto, sobre el viaje del alcalde a EEUU, respaldo que Fernández viaje, y aseguró que se tenía programada su salida del país para hacer gestiones con algunas autoridades en el extranjero.

El vicepresidente del Concejo Municipal, José Alberti, y los concejales Manuel ‘Mamén’ Saavedra y Silvana Mucarzel, creen que los viajes que realiza Jhonny no son en busca de gestiones para mejoras de la ciudad, sino que éste seguiría disfrutando “su Carnaval”.

“El Acalde se ha trasladado a EEUU, porque tenía unos compromisos de ayuda que se vienen gestionando para el municipio. La ayuda llegará en su momento, lo que está haciendo es ir a firmar los últimos acuerdos”, dijo.

Jhonny Fernández tiene licencia y el Concejo se aprobó el viaje desde el 5 de marzo hasta el 12.