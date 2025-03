Wilfredo Chávez asegura que con la salida de Morales la sigla del MAS – IPSP es ‘una cáscara vacía’

El abogado del expresidente afirma que en el nuevo partido político de Evo Morales no habrá cabida para los traidores.

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El abogado de Evo Morales Ayma, Wilfredo Chávez, aseguró que el Movimiento al Socialismo – Instrumento por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) quedó como una ‘cáscara vacía’ tras la renuncia del exmandatario a su militancia a este partido político, determinación que tomó porque ya no podía continuar en una organización que fue asaltada por el sector renovador que sigue al presidente Luis Arce Catacora.

Asimismo, el jurista anunció que el expresidente, así como sus aliados del Pacto de Unidad y el denominado Estado Mayor del Pueblo, trabajan en la construcción de una nueva plataforma partidaria que rescatará la esencia del instrumento político y del proceso de cambio en el que ‘no hay cabida para los traidores’; además de ello, de ahora en adelante solamente serán parte aquellos que construyan una trayectoria política en la futura organización y no habrá espacio para invitados.

Foto: captura pantalla

“Nuestro líder se apartó de un instrumento que quedó totalmente vacío por esta situación que nuestra sigla ha sido asaltada política por un grupo de personas y dirigentes impostores que se han dado a la tarea de defenestrar el instrumento político, tratar de proscribirlo como lo han hecho con denuncias de narcotráfico y otras más que no tenían ningún sentido y, por último, han ido al asalto de la sigla creando una falsa dirigencia que no tiene ninguna convocatoria” afirmó.

En tal sentido, afirmó que las bases del nuevo instrumento político serán definidas en la reunión que se llevará a cabo entre el 29 y 31 de marzo en el municipio de Villa Tunari, en el trópico de Cochabamba, el que junto al Frente Para la Victoria (FPV) saldrán airosos en las elecciones generales programadas para el 17 de enero de este año a la cabeza de Evo Morales como candidato presidencial, al contrario de lo que sucederá con el MAS – IPSP.

Foto: captura pantalla

“El instrumento político ha quedado como una cáscara vacía y eso se verá en las elecciones, en las encuestas el hermano Evo Morales sigue encabezando, pese a que dicen que no es nada, pero esos son los resultados tangibles, que la población confía en Evo Morales y en el instrumento que dirige y lo va a favorecer con su voto el 17 de agosto; ese es el miedo que tienen, por eso quieren proscribir a nuestro líder histórico.

Sin embargo, Chávez reiteró que Evo Morales está completamente habilitado para ser candidato en las elecciones presidenciales, pese a los intentos del gobierno de Luis Arce de proscribirlo mediante varias acciones judiciales las cuales no tienen asidero alguno y esto se debe a que el exmandatario recibirá el voto de la gran mayoría de los militantes del partido azul, aunque vaya con una sigla diferente en los comicios venideros.

Foto: captura pantalla

“En la lista de candidatos se elegirá a militantes, no a invitados, para evitar lo que sucedió con algunos como Eva Copa, Mario Cronenbold. César Dockweiler, nos hemos reunido de invitados, Luis Arce Catacora hasta el 2018 (era) invitado, es decir, toda la gente estaba invitada, no eran militantes del MAS – IPSP, no pasaron la visa orgánica ni tuvieron una trayectoria dentro del instrumento político; entonces, obviamente, esa gente no va a estar en el nuevo instrumento”, puntualizó.

Sin embargo, reconoció que las candidaturas serán analizadas entre las dirigencias del nuevo partido político y el FPV, quienes tendrán la última palabra para definir a los candidatos a los diferentes cargos electivos en las justas electorales; asimismo, en el caso del sector de Morales se valorará la trayectoria en la lucha por los sectores más empobrecidos del país y su consecuencia con el proceso de cambio.