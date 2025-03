YPFB analiza acciones legales ante denuncias por una presunta mala calidad de la combustibles

El vicepresidente de Operaciones también se refirió a los precios de referencia de la importación y advirtió que se está mellando y afectando la imagen de la YPFB a nivel nacional e internacional.

Por Rodolfo Orellana

Fuente: Unitel

El vicepresidente nacional de Operaciones de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Ariel Montaño, señaló que no se descartan tomar acciones ante las denuncias que hay en torno a la calidad de los combustibles en el país.

“Se está evaluando realizar las acciones correspondientes contra estas personas que constantemente están faltando a la verdad”, manifestó el funcionario en conferencia de prensa al referir que la calidad de la gasolina está alineada a los estándares internacionales.

En los últimos días, surgieron denuncias sobre un incremento en la cantidad de casos de vehículos con problemas presuntamente causados por la mala calidad del combustible.

Montaño manifestó que la calidad de la gasolina y el diésel que ingresan al país están bajo el criterio de Argus Media, firma internacional especializada en mercados globales de energía y materias primas, remarcando que se cuenta con los certificados de calidad de estos productos.

“Tenemos la certeza de que la calidad del producto que estamos importando es una calidad internacional”, matizó el ejecutivo al defender también los procesos de importación de los carburantes.

Según el reporte, todos los procesos de contratación para la importación de combustibles son realizados mediante cotización, y se invita a participar a todas las empresas que puedan acceder al portal web de YPFB, al igual que se invita a participar a las más de 100 empresas registradas en la base de datos de la petrolera estatal.

Respecto a los costos, Montaño agregó que en países como Perú y Chile se maneja un rango de $us 0,65 y $us 0,70 por litro, mientras que Bolivia maneja un costo de importación -desde Arica- de $us 0,68. “Estamos importando dentro del rango de referencia de la región”, precisó.

“Se han realizado bastantes denuncias infundadas no solo respecto a la calidad del producto, sino a los precios de referencia, mellando y afectando la imagen de la empresa a nivel nacional y a nivel internacional con nuestros proveedores”, apuntó el funcionario.