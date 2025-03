YPFB niega corrupción con Botrading y anuncia proceso legal en Paraguay contra diputado evista

El titular de la estatal petrolera aseguró que la empresa, creada en Asunción, cada año obtuvo utilidades y hasta un ahorro de 30 millones para el Estado boliviano, al romper el monopollio de Trafigura y Vitol. Negó que haya contratación directa y de las 40 licitaciones, sólo participó en 13 y se adjudicó en 10.

El presidente de YPFB, Armin Dorgathen, defendió el trabajo que realiza la empresa Botrading S.A., con sede en Asunción, Paraguay, creada por dos subsidiarias de la estatal petrolera, del que aseguró que desde sus operaciones, en 2023, le ha generado un ahorro a Bolivia de 30 millones de dólares. Asimismo, advirtió que ante el daño de imagen, con denuncias falsas, que ocasionan algunos legisladores, en referencia al diputado evista Héctor Arce, se le iniciará un proceso legal en el vecino país.

“Nos referiremos a Botrading, una empresa que ha estado generando especulación y como siempre en un contexto en el que estamos pasando una coyuntura por el registro de filas por combustible, del que siempre se quiere generar más especulación en la población. Botrading S.A., en Paraguay, en el que no tenemos accionistas más que dos subsidiarias de YPFB”, manifestó Dorgathen, en conferencia de prensa.

Dijo que los precios, luego de la guerra entre Rusia y Ucrania, se dispararon, al igual que las comisiones que pagaron, por tanto, al haber dos monopolios de traders (Trafigura y Vitol), empresas que recolectan combustibles de diferentes proveedores y luego las venden en diferentes países. En el que ahora Botrading observa los diferentes precios que hay en el mercado internacional y luego elige el adecuado para Bolivia.

“Todos los procesos de contratación que sacamos como YPFB son competitivos y no se contrata de manera directa a Botrading, por más que fue creada por dos subsidiarias de la estatal petrolera, no se hace una compra directa, sino que participa con otras empresas”, aseguró Dorgathen. En ese sentido mencionó que desde la creación de Botrading, entre 2023 y el 2025, se hicieron 40 procesos de contratación, de los cuales sólo participó en 13 y se adjudicó en 10 de ellos, por los precios competitivos que presentó.

Mencionó que, ese tipo de contrataciones ha generado un ahorro al estado boliviano. “Esos procesos de contratación han generado un ahorro de más de 30 millones de dólares con Botrading, que compra y vende el producto, y al haber ingresado a los procesos de contratación logró que el precio se redujera de los otros competidores. Botrading a la vez genera utilidades y por año de operación registró una utilidad positiva”, enfatizó.

Sobre los requerimientos de petición de informe desde la Asamblea Legislativa, Dorgathen indicó que sólo le llegó uno y que la misma ya fue respondida al diputado Carlos Alarcón, pero no llegó ningún otro, como afirmó en días pasados el legislador Héctor Arce.

“Con todas estas aseveraciones y daños que se intenta realizar a este trader, que está en Asunción por temas logísticos, no está generando un daño a Botrading y por ende vamos a realizar los procesos legales, porque estamos acostumbrados a que diputados (en referencia a Arce) salgan a hablar sin pruebas y como es diputado no se le puede procesar en el país. Entonces, como Botrading está en Paraguay, se le puede iniciar un proceso en ese país que tiene como origen allá, él tendrá que afrontar la justicia en Paraguay porque no se puede ocasionar este tipo de daños”, advirtió el titular de YPFB.

En días pasados Arce señaló que YPFB no le responde los pedidos de informe sobre dicha empresa, por lo cual optó por recurrir a la Embajada de Paraguay. Explicó que la empresa es una intermediaria que vende el combustible a YPFB más caro de lo que compra. Asimismo, indicó que le llama la atención la constitución de esta empresa, porque la adquisición de carburantes se podría hacer sin ella.

Por su parte, su colega de CC, Luciana Campero, señaló que la empresa Botrading S.A., de propiedad del Estado boliviano, importa a Bolivia gasolina y diésel “prácticamente basura” y a precios elevados. La parlamentaria mostró resultados de análisis realizados al combustible que importa Botrading a Bolivia. Una de ellas revela que la gasolina tiene más de 80% de azufre, cuando la normativa en el país señala que ese elemento no puede exceder el 50%.