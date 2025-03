Fuente: https://actualidad.rt.com

El líder del régimen ucraniano, Vladímir Zelenski, en una rueda de prensa este jueves se lamentó de que Ucrania quiere adherirse a la OTAN pero el bloque militar no la acepta.

«Si se tratara de una pregunta sobre la OTAN, siempre he dicho: desgraciadamente, no nos aceptan en la OTAN. Realmente lo deseamos, creemos que resolvería muchos problemas. […] Pero no hay nada de qué hablar. Estados Unidos, como principal aliado en la OTAN, no apoya a Ucrania en la OTAN. A día de hoy, este es el caso», manifestó, respondiendo a la pregunta sobre el posible estatus de neutralidad de Ucrania.

Al mismo tiempo, Zelenski indicó que los países occidentales están dispuestos a proporcionar armas y sistemas de defensa aérea, enviar tropas y dar dinero a Kiev, pero podrían simplemente aprobar su entrada a la Alianza, algo que sería «más fácil» para ellos. El líder del régimen ucraniano también aseveró que nunca dijo estar dispuesto «a debatir la cuestión de la neutralidad de Ucrania», pero «esto es lo que exigen los rusos».

«Eso no va a suceder»

Zelenski lleva meses exigiendo la adhesión de Ucrania a la OTAN como parte de las garantías de seguridad occidentales al país. No obstante, el presidente de EE.UU., Donald Trump, expresó que no considera práctico ni probable que Ucrania se una a la Alianza. «Sencillamente eso no va a suceder. Eso es lo que empezó todo esto. Esto fue mucho antes de lo que [hizo] el presidente Putin», declaró.

Rusia ha declarado en múltiples ocasiones que considera la posible adhesión de Ucrania a la OTAN, junto con la continua expansión del bloque hacia el este, como una grave amenaza a su seguridad nacional. Putin ha reiterado que el deseo de Kiev de unirse a la OTAN fue uno de los factores clave que llevaron a la operación militar especial de Moscú en Ucrania.