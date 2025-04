A falta de aprobación de los créditos, Arce promulga ley de danza de los qaqachakas

El mandatario criticó a los parlamentarios que «bloquean leyes» dirigidas a garantizar la provisión de carburantes y el acceso a dólares.

eju.tv / Video: Bolivia TV

A falta de aprobación de los créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el presidente Luis Arce promulgó la mañana de este jueves la ley que declara patrimonio la danza tapa cayu chiwu, del pueblo Qaqachaka.

«Agradecer a todos quienes han trabajado este proyecto de ley, nuestros diputados, aquellos diputados patriotas, no los que nos bloquean leyes, no los que nos bloquean en la Asamblea, no solamente leyes económicas, sino sociales y muchas de las leyes que el pueblo necesita están allá, tantas leyes que hemos lanzado», declaró Arce en el acto celebrado en el nuevo Palacio de Gobierno.

Por medio de la ley promulgada esta mañana, se declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la ritualidad, música, danza, canto y vestimenta del tapa cayu chiwu, huayño qhata de la anata de la Marka Qaqachaka del municipio de Challapata, del departamento de Oruro.

Para la ocasión, Arce recibió de manos de los indigenas qaqachaka la vestimenta tradicional de la danza ritual y en su discurso el mandatario resaltó la importancia de las leyes sociales, sin olvidar la falta de atención a las leyes financieras que considera que están bloqueadas en la ALP.

«Hemos lanzado leyes que están durmiendo allá (la ALP) para la exploración y explotación de hidrocarburos con nuevos incentivos a las empresas petroleras, créditos que necesita el pueblo boliviano para mejorar su calidad de vida, para que tengamos el combustible asegurado, para que tengamos los dólares que necesita la población, para que tengamos desarrollo e inversión pública que también están siendo allá retenidos en contra del pueblo boliviano», manifestó.