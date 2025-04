A más de un mes del asesinato de Sandra Cecilia Vergara, no hay rastro del principal sospechoso del crimen

El cuerpo de Cecilia Vergara fue hallado el 12 de marzo en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra







Fuente: Unitel

A más de un mes del asesinato de Sandra Cecilia Vergara aún las autoridades no logran dar con el paradero del principal sospechoso de este crimen, un hombre identificado como Jesús Miguel Camargo, quien es buscado.

Pierre Stoce, hermano de la víctima, lamentó que hasta la fecha no se sabe nada del paradero de Camargo y alegó que no hay avance en las investigaciones y que en el caso se designó a dos fiscales lo que provocó más lentitud en el proceso. “Estamos preocupados porque no hay avance, no hay justicia para la familia”, cuestionó.

Sandra Cecilia Vergara estaba desaparecida desde el 25 de febrero y su cuerpo fue hallado el 12 de marzo, estaba cerca de un río en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra. Junto a ella también fue hallado Óscar Chávez, un expolicía, que fue asesinado dentro del mismo caso.

Stoces consideró que las autoridades dieron tiempo al criminal para fugar porque se demoró en emitir la orden de aprehensión.

Agregó que desconoce a la familia de Camargo, solo le informaron que el padre vive en Santa Cruz, la madre viajó estos meses a Estados Unidos (EEUU), lo que consideró sospechoso y la exesposa está con detención preventiva por este doble crimen.

El familiar de la víctima aseguró que solo conoce que Camargo vendió un vehículo y muebles para tener dinero para poder fugar.

Por este caso, este martes habrá una audiencia virtual de apelación a la detención preventiva de Iver. Z., quien es sospechoso de ser cómplice en este caso porque compartió con Camargo.

Añadió que se investiga dos casos distintos, uno por el asesinato de Vergara y otro por el crimen de Chávez.