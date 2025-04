Agropecuarios: Si no se asumen medidas urgentes, Bolivia se encamina a la importación de alimentos

“Es lo que no queremos, de ser un país productor de leche a que se tenga que importar porque no hay condiciones para mantenerlo en el negocio”, ejemplificó el ejecutivo en entrevista con Canal Rural.

Nacif advirtió que si el Gobierno no aplica medidas correctivas que apoyen e incentiven al aparato productivo, el futuro de este sector podría ser catastrófico, es decir, Bolivia podría depender de la importación, una situación que podría generar un gran impacto económico y social.

Ante la afectación por temas climáticos, las políticas públicas y la coyuntura económica marcada por la falta de dólares y las fallas en el abastecimiento de combustible, el vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Yamil Nacif, señaló que si no se asumen medidas urgentes, Bolivia se encamina a la importación de alimentos.

El dirigente resaltó que el Estado no está proveyendo las condiciones necesarias para que los productores puedan seguir trabajando de manera rentable. “Es muy difícil, es muy difícil con estas políticas que no se están abriendo al sistema productivo”, expresó Nacif.

Desde el sector productivo vienen demandando la reactivación de las exportaciones de soya y de la carne de res, clave para el ingreso de dólares al país.

Además, el dirigente explicó que la cadena de producción de alimentos depende en su primer eslabón de los productores, quienes generan leche, carne y granos. Sin estos productos, no hay transporte, no hay industria procesadora ni comerciantes que ofrezcan en los mercados.

”Si no nos preocupamos porque esta cadena crezca y no disminuya como ha estado estos años, el producto final siempre va a estar más caro”, remarcó el ejecutivo, acotando que si no hay qué ofertar, se tiene que suplir esto “con importaciones o con contrabando”.

El vicepresidente de la CAO también señaló la complejidad que enfrentan los productores, quienes también lidian con altos costos de producción, escasez de divisas y problemas con el transporte, que aumentan aún más los costos.