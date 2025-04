Aliada de Samuel anuncia dólar más caro y cierre de empresas deficitarias en el plan de 100 días

Fuente: erbol.com.bo

La senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos, ahora aliada del precandidato presidencial de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, reveló que dentro del plan de los 100 días propuesto por ese frente político se contempla discutir un tipo de cambio de banda flexible, lo que podría encarecer el acceso al dólar, así como el cierre de empresas públicas deficitarias.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Hay tres puntos neurálgicos dentro de la propuesta de los 100 días: qué hacer para traer dólares; qué hacer con el subsidio a la gasolina; y ver una fuente de financiamiento internacional para traer 3.000 millones de dólares de forma inmediata, además de buscar la condonación de la deuda para garantizar que existan dólares en el mercado sin que ello signifique un sobreendeudamiento”, explicó Barrientos durante su participación en el programa Hagamos Democracia de la red Erbol.

La legisladora admitió que dentro del plan económico “el dólar va a estar un poco más caro, pero vamos a tener la posibilidad de tener la libertad financiera de tener dólares”. En relación al subsidio a los hidrocarburos, sostuvo que “hay que discutir el tema con todos los actores, pero es algo que hay que hacer ya que el gobierno no se anima. Es algo que nos falta por hacer”.

Barrientos también consideró indispensable acudir al endeudamiento externo bajo condiciones favorables. “Cualquier candidato que no diga las cosas francas y que para encarar el momento no hay que prestarse, es falso. Todos nos tenemos que prestar. No hay otra forma en este momento. La cosa es bajo qué condiciones te prestas y de quién te prestas”, sostuvo.

En cuanto a la obtención de recursos, explicó que parte provendría de deuda y otra parte de la explotación de los recursos naturales. “Nosotros vemos al estaño como una gran posibilidad. Hay guerra en el mundo. Bolivia es uno de los mayores productores de estaño a nivel mundial. Ahí hay una fuerte posibilidad de exportar estaño. Hay muchas cosas que hay que discutir”, afirmó.

También hizo referencia al litio como “la última frontera del extractivismo”, aunque señaló que la falta de transparencia del Estado no permite una evaluación clara sobre su estado actual. A pesar de ello, se mostró optimista sobre la posibilidad de recuperar la economía del país. “Eso es indiscutible. La cosa es que los primeros 100 días son para detener el sangrado e ir camino a la estabilidad. Entonces, ahí yo te diría que las principales discusiones son tipo de cambio, subvención a la gasolina, cerrar empresas deficitarias —por supuesto, que es parte del desangre— y analizar cuál va a ser tu política crediticia general”.

En relación al uso de transgénicos, expresó su apoyo total. “Estoy de acuerdo en un cien por ciento, como parte del desarrollo de la agricultura, estableciendo diferencias y acudiendo a la ingeniería bioquímica y química para fomentar la producción. Eso se llama transgénico, no tiene otro nombre, y nos va a colaborar en la producción”.

Finalmente, recordó que sectores como los avicultores de Cochabamba y Santa Cruz son los más afectados por la escasez de insumos, como el maíz. “Ellos necesitan eso, y pues la única posibilidad para hacerlo es acompañar con biotecnología, que son los transgénicos, con alta capacitación que venga del extranjero. En el caso del maíz, que venga de México, porque ellos ya tienen toda la experiencia en suelo de cómo se va a plantar”, dijo, remarcando la importancia de contar con acompañamiento técnico y un proceso de implementación responsable. “Los transgénicos en el mundo han demostrado que pueden ser muy compatibles con el medio ambiente, sin entrar a esas lógicas tan dañinas como las que han entrado varias de las cosas de Monsanto”, concluyó.