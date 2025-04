Analista estima que la proyección del FMI sobre la inflación queda corta y estima que bordeará el 25%

Alberto Bonadona califica de generosa la perspectiva del organismo internacional por el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor hasta la fecha.

eju.tv / Video: Wara TV

Conocido un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) que proyecta para Bolivia una tasa de inflación de 15,1% y un crecimiento económico de 1,1% para la presente gestión, el analista político Alberto Bonadona, considera que esta proyección es generosa con el país, debido a que el comportamiento de la economía nacional muestra un incremento acelerado del precio de los productos que contempla el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que hacen prever que puede llegar hasta el 25%; en tanto, el crecimiento económico no alcanzará el porcentaje previsto por el organismo internacional.

El experto apoyó su afirmación en las señales de recesión que muestra la economía como la disminución de la cantidad de empleados y el cierre de algunas empresas, o la disminución de los créditos otorgados por el sistema financiero del país, que es el fundamento de esa actividad y el incremento de la cotización del dólar en el mercado paralelo de divisas, que en la actualidad es la referencia para la tendencia de la economía boliviana; a ello se suma la caída del Producto Interno Bruto (PIB), que incluso puede mostrar una tendencia negativa este año.

Foto: captura pantalla

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«Pienso que el FMI está siendo generoso con estimaciones futuras (de la inflación y el crecimiento) y está acomodando la economía boliviana a las tendencias latinoamericanas qué son también bastantes negras, no son muy esperanzadoras; pero, en el caso de Bolivia, dentro de este contexto, nuestra economía está en peor situación que el conjunto de América Latina actualmente y a futuro dentro de las medidas que el gobierno no toma y no apunta a asumirlas», dijo.

Bonadona contradijo también al gobierno al asegurar que los créditos que cursan en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no son una solución a la situación económica del país, porque esta requiere medidas estructurales como el impulso a la actividad productiva del país mediante la mejora de las condiciones, que permita elevar los niveles de exportación, así como el potenciamiento de otras actividades económicas, tal el caso de la cadena del turismo, que son una fuente del ingreso de divisas al país.

Foto: captura pantalla

“Lo que tiene que pensar el gobierno y lo mismos candidatos es en soluciones estructurales que vayan a favorecer la producción dirigida a las exportaciones como favorecer a un sector que puede generar divisas en un relativo tiempo acelerado, uno de estos sectores precisamente es el turismo; pero, se trata de considerar al turismo como el motor de la economía y, por tanto, aquel que va a generar divisas y recibir todo el apoyo mediante políticas económicas que impulse este sector”, puntualizó.

En cuanto a la posibilidad de una modificación del tipo de cambio, no será factible si es que se toma una decisión sobre la subvención de los carburantes debido a que una medida está estrechamente ligada con la otra, porque si se hace una devaluación los productos serán mucho más baratos en el mercado exterior lo que favorecerá a actividades ilegales como el contrabando; entonces, si no hay una medida integral que tome en cuenta estos aspectos, pero con un impulso a la producción, esta no prosperará.

Foto: captura pantalla

“Si mañana la Asamblea aprueba esos 1.600 millones de dólares, ese dinero no va a entrar inmediatamente a las cuentas del Banco Central (de Bolivia), no va a aumentar las reservas internacionales, son recursos con destino propio y que se van desembolsando ‘by pass’, es decir, en la medida que se van gastando y al rendir cuentas recién nos darán otro monto; ojalá todos lo créditos se aprueben para desmentir que hay un entrabamiento de la economía por culpa de los asambleístas, estos se portan tontamente al no aprobar, para mostrar justamente que el gobierno nos toma el pelo al decir que si se aprueba se soluciona”, puntualizó.