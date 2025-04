Analista recomienda al comité cívico cruceño no forzar un candidato de oposición

Luis Alberto Ruiz afirma que deben ser los debates entre candidatos los que posicionen a uno de los líderes políticos como el con mayor capacidad para manejar el destino del país.

Ante el pedido de unidad para que haya un solo candidato de oposición que hace el Comité Cívico pro Santa Cruz, el analista político Luis Alberto Ruiz advierte que forzar un candidato único de oposición sería un error, debido a que se corre el riesgo de que, en la búsqueda del denominado ‘voto útil’, más bien ocurra lo contrario y se fragmente la preferencia ciudadana, tal cual sucedió en las elecciones de 2020 con Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho.

Ruiz consideró que ese tipo de pronunciamiento puede mostrar una señal errónea de parcialización con uno de los candidatos a las elecciones nacionales, o que exista una intención de manejar a la oposición con mensajes equivocados como que quien gane en Santa Cruz, ganará en todo el país; en consecuencia, instó a la institución cívica a priorizar más bien los debates políticos presidenciales, para que la población vote informada por uno de los candidatos.

“Creo que el Comité Cívico debe tener un rol más orientador de los errores del pasado para no cometerlos en el presente, porque claramente la ciudadanía necesita ver otros rostros, necesita otro tipo de políticas económicas en el país, pero no cometiendo los errores del pasado. EL candidato único no va a ser quien lo ponga cierto sector, el candidato único va a salir a partir de que veamos los debates, lo que debe exigir el comité cívico es que se haga debates entre los precandidatos”, puntualizó.

Ruíz señala que tanto el Comité Cívico Pro Santa Cruz como sus similares de todo el país deben dejar en claro que no son casas de campaña de determinados partidos políticos, sino un espacio moral que precautela por los intereses de la ciudadanía en su conjunto; en consecuencia, calificó de político el manifiesto que publicó la institución el pasado 19 de abril, porque toma una posición de corte partidario al mostrar que es la instancia que dirá quién debe derrotar al Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones nacionales.

“El grave riesgo es que el Comité Cívico pueda equivocarse y apoyar al candidato que no sea el indicado, hay que seguir insistiendo en que (los candidatos) presenten el programa de gobierno, que la casa cívica sea promotora de estos debates para todas las bolivianas y bolivianos, que sean moderados por miembros de la sociedad cruceña de los intereses cívicos, pero también debe dejar de ser un trampolín político para que quienes han pasado por ahí se sirvan, debería ser un servicio civil obligatorio para con Santa Cruz, no para sus intereses”, afirmó.

El Comité pro Santa Cruz emitió en los pasados días un pronunciamiento, mediante el cual exigió a las fuerzas políticas de oposición que presenten una estrategia electoral conjunta para enfrentar el presunto fraude que el Movimiento al Socialismo (MAS) estaría gestando de cara a las elecciones generales del 17 de agosto; además, advierte a los diferentes líderes que tienen hasta el 19 de mayo para consolidar ese frente único que pide la población.