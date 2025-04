Andrónico no contesta llamadas a evistas desde hace cuatro semanas, según diputado Arce

En su criterio, cuando una persona es designada como autoridad electa, tiene que estar preparada para tomar decisiones, tiene que tener personalidad y autoridad para poner un alto a determinadas situaciones. “Lamentablemente el hermano Andrónico no ha tenido esa autoridad ni personalidad”, enfatizó.

eju.tv / Video: Radio Soberanía

El diputado evista Héctor Arce afirmó este lunes que intenta comunicarse por vía teléfono con el presidente de la Andrónico Rodríguez, desde hace cuatro semanas, pero no le responde las llamadas ni mediante su edecán. Consideró que con sus actuaciones, el presidente de la Cámara de Senadores no está mostrando “lealtad” con Evo Morales, en referencia a proclamaciones con miras a las elecciones generales del 17 de agosto de este año.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“El viernes pasado, Andrónico estaba en la reunión mensual de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, donde dijo: soy orgánico, el hermano Evo, que nadie trabaja para mí. Pero, al día siguiente se hace proclamar y estoy aguardando sostener una reunión importante con Andrónico, quiero hablarle, lo llamo y lo llamo hace unas tres a cuatro semanas y no contesta”, manifestó el legislador, quien fue consultado sobre la proclación de Andrónico.

Dijo que incluso a través de su edecán intentó conversar con él y no contestó. En ese sentido, mencionó que aprendió que la lealtad se demuestra con hechos y acciones, con principios éticos y morales. “Pero siento que Andrónico no está mostrando su lealtad con hechos ni con su conducta. Sin embargo, para este tema vamos a esperar unos días más, esperemos que podamos conversar con él, porque no está bien y esperemos que podamos aclarar algunas cosas”.

En su criterio, cuando una persona es designada como autoridad electa, tiene que estar preparada para tomar decisiones, tiene que tener personalidad y autoridad para poner un alto a determinadas situaciones. “Lamentablemente el hermano Andrónico no ha tenido esa autoridad ni personalidad”, enfatizó.

Las declaraciones de Arce se dan luego que dirigentes de diferentes provincias organizaron el «Primer Encuentro Cultural y Social del Distrito 22 en la ciudad de Potosí», al cual fue invitado Rodríguez para proclamarlo como candidato presidencial. Durante el encuentro, los asistentes plantearon diversas necesidades relacionadas con educación, salud, infraestructura vial y desarrollo productivo. El presidente del Senado aseguró que su compromiso es canalizar esas demandas para que “dejen de ser promesas y se conviertan en realidades”.