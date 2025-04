Ante desmontes en Roboré, la ABT cuestiona la ley PLUS

Luego de que representantes del Movimiento en Defensa del Valle de Tucabaca, de Roboré en Santa Cruz denunciaran el desmonte de al menos 36.000 hectáreas en la zona, situación que estaría provocando escasez del agua para los habitantes del lugar.

La Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), se pronunció al respecto, señalando que toda actividad de desmonte debe cumplir requisitos legales y técnicos y además, cuestionó la nueva ley de Plan de Uso de Suelo (PLUS) de Santa Cruz.

El director ejecutivo de la ABT, Luis Roberto Flores explicó que la institución autoriza desmontes únicamente cuando se cumplen todos los requisitos legales y técnicos establecidos por ley, evaluando cada caso en coordinación con otras instituciones competentes y en base a instrumentos normativos como la Ley N° 1700, Ley N° 1715, Ley N° 3545, Ley N° 3501, el Plan de Uso de Suelo (PLUS-SC), y la normativa departamental vigente.

Asimismo, se aclaró que la ABT no emite autorizaciones de forma arbitraria, sino que actúa dentro del régimen forestal y agrario establecido. En ese sentido, la institución presentó observaciones técnicas y legales al proyecto de reglamentación de la Ley Departamental N° 316 (nuevo PLUS SCZ), las cuales fueron enviadas a la Asamblea Legislativa Departamental el 5 de noviembre de 2024.

De igual forma, señaló que la normativa la realizaron los legisladores y ellos como ABT, solo aprueban aquellos instrumentos que son solicitados por comunidades previa presentación de resolución de asentamiento o certificación de libro.

“¿Y quién lo determina eso? El plan de uso de suelo que es elevado a una ley y que ahora ha sido modificado, ha sido por la Asamblea Departamental a la cual hasta ahorita hemos observado y que la reglamentación, mientras no esté, no va a entrar en vigencia. Incluso le hemos solicitado a la gobernación que se pronuncie si necesitamos el certificado de compatibilidad y ellos han dicho que no tienen competencia sobre esa área de amortiguamiento, por lo cual nosotros podemos otorgar derechos y de no hacerlo a cualquier persona que se lo solicita, un PDM, un POD, entraríamos en cumplimiento de deberes”, argumentó.

DENUNCIA DE MOVIMIENTO AMBIENTAL

El Movimiento en Defensa del Valle de Tucabaca, señaló que el desmonte de las 36.000 hectáreas fueron autorizadas para entre 2016 y 2024 por la ABT. Además, señalan que casi el 60% de estas hectáreas se encuentran en áreas destinadas al manejo forestal sostenible.

“Esta deforestación está causando, además de la escasez de agua, temperaturas demasiado altas”, cuestionaron pobladores.

En ese marco, la senadora Cecilia Requena, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, calificó como un delito la falta de control sobre estos hechos y anunció que presentará una solicitud de informe a la ABT, al Ministerio de Medio Ambiente y a otras instituciones implicadas.