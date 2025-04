Arias anuncia el descenso de la alerta en La Paz porque se disipó la amenaza de desbordes de ríos

El Senamhi corrobora la afirmación del alcalde paceño, pero exhorta a la gente mantener las precauciones.

El alcalde de La Paz, Iván Arias Durán, anunció el descenso del nivel de alerta que regía en ese municipio, de 80 por ciento a 40 por ciento, habida cuenta que la ‘masa de agua’ que amenazaba ingresar desde las 05:00 de este martes, según las estimaciones previas, se disipó; asimismo, afirmó que las lluvias no serán intensas como se previó en las pasadas horas, aunque pidió a la población continuar alerta.

“Estamos aquí en el puente ‘El Encuentro’, la masa de agua que amenazaba ingresar a ala ciudad de La Paz a partir de las cinco de la mañana se ha disipado bajando la alarma de 80 a 40 por ciento, esta es una buena noticia, los equipos de la alcaldía han estado monitoreando toda la noche ante los posibles riesgos; se ha disipado el riesgo, los vientos nos han ayudado, se posterga la lluvia para mediodía, pero ya no con la intensidad que se esperaba. La Paz puede respirar tranquila”, afirmó.

Sin embargo, el burgomaestre no precisó si la población de las 30 zonas que son parte del monitoreo constante podrá retomar sus actividades normales debido a que la pasada jornada se les pidió no salir de sus viviendas si no era necesario, extremar precauciones en la vía pública y evitar cruzar puentes cercanos a los ríos y corrientes de agua, entre otras recomendaciones que dio la alcaldía paceña a los habitantes de la sede de Gobierno.

Niño Kollo, Jinchupalla, Francisco Bedregal, Ernesto Torrez, Nagasaki, Callapa, Valle de las Flores, Cervecería, Valle Metropolitano, Codavisa, Bajo Llojeta, Achumani, Huayllani, Kellumani, Irpavi, Aruntaya, Amor de Dios y Aranjuez, son parte de los sectores que tienen mayor vulnerabilidad ante las precipitaciones, según el Centro de Monitoreo de la Secretaría Municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades. Estas zonas son monitoreadas de manera permanente.

Empero, según la información de la instancia edil, los protocolos de emergencia están activos, hay control constante de las cuencas que circundan el territorio de La Paz; la maquinaria pesada, las cuadrillas de obreros, rescatistas y personal técnico son desplazados las 24 horas en los sectores para poder atender cualquier tipo de evento que se pueda presentar producto de las precipitaciones u otros eventos adversos como riadas y mazamorras.

En tanto, en el centro de monitoreo de cuencas edil, la pronosticadora Ruth Guzmán anunció que las lluvias serán débiles a moderadas durante esta jornada, las cuales se registrarán entre mediodía y la tarde; además, refirió que las precipitaciones que cayeron en la madrugada de esta jornada fueron débiles y no provocaron ningún tipo de incidentes como la crecida preocupante del caudal de los ríos.

“Si bien no van a ser de intensidad fuertes, hoy todavía vamos a estar con lluvias, e recomienda a la población estar atenta, pese a que serán de intensidad moderada eviten salir, no acercarse mucho a lo puentes, porque habrá una ligera elevación (del caudal) de los ríos”, afirmó Guzmán para luego corroborar el descenso de la alerta en el municipio anunciado por el alcalde Arias.