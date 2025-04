Arranca la fecha 4 del Torneo: Conozca los partidos para disfrutar este viernes

Fuente: Red Uno

Este fin de semana se disputará la cuarta fecha del campeonato «todos contra todos» de la División Profesional del fútbol boliviano, que comenzará este viernes con tres atractivos encuentros.

El primero será en el estadio Carlos Villegas de Entre Ríos, donde San Antonio recibirá a Nacional Potosí desde las 15:00. Los santos buscarán recuperar terreno tras su caída ante Aurora (2-0), mientras que los potosinos llegan motivados tras golear a Guabirá (3-0) en la tercera fecha.

Más tarde, a las 17:30, The Strongest se enfrentará a Aurora en el estadio Hernando Siles de La Paz. El Tigre llega con seis puntos y con la moral alta tras su victoria contundente en Oruro (0-4 ante GV San José). Aurora, por su parte, también ganó en la última jornada, pero sigue colero con -27 puntos debido a la sanción que arrastra desde el inicio del campeonato.

Finalmente, a las 20:00, Real Tomayapo y Universitario de Vinto cerrarán la jornada de viernes en el estadio IV Centenario de Tarija. Ambos equipos tienen 4 puntos y vienen de resultados dispares: los chapacos empataron en El Alto, mientras que la ‘U’ perdió el invicto al caer ante Blooming.

La fecha continuará el sábado con Always Ready vs. GV San José (17:30) y Blooming vs. Independiente (20:00).

El domingo se jugarán tres duelos más: Guabirá vs. Bolívar (15:00), Real Oruro vs. Oriente Petrolero (17:15) y Wilstermann vs. ABB (19:30).