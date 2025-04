Asambleísta desmiente al Gobernador y revela que invirtió casi Bs 1 millón en planta de trucha deficitaria

El gobernador de La Paz aseveró que en su gestión no invirtieron ni un centavo en la “Planta de procesamiento de truchas de Jinchaca” por ser decitaria e improductiva.

El asambleísta departamental de La Paz, Israel Alanoca, desmintió al gobernador de La Paz, Santos Quispe, y reveló que invirtió casi Bs 1 millón en la “Planta de procesamiento de truchas de Jinchaca”, ubicada en el municipio de Copacabana, considerada uno de los proyectos deficitarios e improductivos.

“Santos Quispe sí ha invertido en este proyecto y es un mentiroso si dice que no ha invertido. Le puedo demostrar con datos del Sigep que mencionan que se ha ejecutado dinero en 2021, 2022 y 2023. Se ha hecho un daño económico al Estado, porque hay mucho dinero que se ha invertido y al final no hay nada”, denunció Alanoca en declaraciones a la ANF.

El legislador del departamento de La Paz mostró tres documentos del Sistema Integrado de Gestión Pública (Sigep) que revelan que la gobernación paceña invirtió al menos Bs 967,782 en consultores en línea, refrigerios y capacitadores para la planta de Jinchaca.

Quispe anunció el 10 de abril el cierre definitivo de la planta de procesamiento de truchas construida a orillas del lago Titicaca, en el municipio de Copacabana, por registrar déficit e improductividad. Adelantó que activarán un proceso penal por daño económico contra el exgobernador paceño Félix Patzi por diseñar mal el proyecto.

“Nosotros no hemos invertido ni 10 centavos. ¿Por qué vamos a invertir en una cosa que no da frutos? ¿Para qué vas a tener una enlatadora manual? No nos sirve de nada (…). Por eso estoy diciendo, vamos a cerrar esa planta, porque realmente es un perjuicio y posteriormente vamos a meter un proceso (penal) a (Félix) Patzi porque ha derrochado dinero del departamento de La Paz”, subrayó Quispe en ese entonces.

Sin embargo, Alanoca precisó que Quispe invirtió Bs 154,610 en 2021; en 2022, un total de Bs 433,206; y en 2023, Bs 379,966. En total, hacen casi un millón de bolivianos.

La planta fue inaugurada en 2008 tras un acuerdo firmado entre una cooperativa creada por comunarios, la Alcaldía de Copacabana, la Autoridad Binacional del Lago Titicaca y la Gobernación paceña. La inversión para su instalación fue de $us 160.000, pero para su reactivación en 2020 se emplearon $us 724.000 y hasta la fecha sólo produjo 960 enlatados.

El objetivo proyectado era procesar, filetear y enlatar 200 kilos diarios de trucha. La planta empezó con 25 operarios y contaba con toda la maquinaria necesaria. Según el gobernador Quispe, la procesadora de truchas fue mal diseñada, porque el mecanismo de enlatado manual la hizo deficitaria.

