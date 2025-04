Aseguran que todo está “al revés en el gobierno de Arce”

El presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora Foto: Archivo

Evo Morales aseguró este domingo que todo está “al revés” en el gobierno de Luis Arce Catacora, esto como crítica a principalmente el mandamiento de aprehensión en contra del diputado Héctor Arce que se dio a conocer la pasada semana y dijo que es una persecución a personas que intentan denunciar al actual mandatario.

“Los que deben estar en la cárcel, meten a la cárcel a la gente que está supervisando y denunciando actos de corrupción, todo al revés en el gobierno de Luis Arce”, dijo Morales al ser consultado sobre la situación del diputado Arce.

Pero no solo eso, el exmandatario también se refirió a otros actos de lo que considera una persecución a sus seguidores y a personas que no están de acuerdo con el actual gobierno de Arce Catacora pero que pertenecen al ala “evista”.

“Lamento mucho tantas amenazas, persecuciones, el mandamiento de aprehensión para el hermano Héctor Arce, el intento de magnicidio, la ejecución al hermano Cruz, más de cinco compañeros detenidos por terrorismo, ¿qué terrorismo? marchar, bloquear pidiendo que no falte comida o combustible y a los compañeros que investigan les hacen procesos”, Dijo.

Aseguró que él tiene en la actualidad 14 procesos, mientras que el diputado Arce entre siete y ocho, per calificó de ilegal el mandamiento de aprehensión.

Por la misma línea la exministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Teresa Morales aseguró que en este gobierno no se manejó bien el tema del litio y del Oro que se equivocaron en el momento de vender este último y además abandonaron la planta del Litio en un momento que podía dar muchos beneficios al país.

Habilitación a las elecciones

Otro punto en el que Morales asegura que el gobierno está al revés es en el tema de su inhabilitación para las elecciones de 2025, ya que considera que esta no es verídica y que el podrá participar en las mismas.

“El gobierno no dice nada sobre Chi (Hyun Chung), él está habilitado y un nacido en Bolivia como Evo esta inhabilitado, si quieren que nos ganen en las urnas, pero nos tienen miedo, lo chistoso es eso un chino habilitado, un indio inhabilitado”

Morales aseguró que esto es un retroceso, “ese es el estado colonial, en el pasado siempre gobernaron hijos de lo que nos han invadido, claro que son originarios contemporáneos, es su derecho y es respetado, pero los originarios milenarios dueños absolutos de esta noble tierra no tenían la opción”.

También acotó que el gobierno se contradice al asegurar que no participará porque no tiene sigla política, “entonces indirectamente está diciendo que no participaré porque no tengo sigla y no porque no estoy habilitado”.