Así se jugará la segunda fecha del campeonato de la División Profesional

El partido entre Oriente Petrolero y Universitario de Vinto será el primero en jugarse, pues fue adelantado para este jueves (20:00), en el estadio Tahuichi de Santa Cruz

Rainer Duran





Fuente: eldeber.com.bo

El partido entre Oriente Petrolero y Universitario de Vinto tenía que cerrar la segunda fecha del campeonato oficial de la División Profesional del fútbol boliviano, pero ahora será el que abrirá la fecha, debido a que fue adelantado para este jueves.

El choque entre refineros y universitarios tenía que jugarse el domingo 6 de abril, a partir de las 19:30, pero se lo reprogramó a pedido del club albiverde para este jueves, a las 20:00, debido a que el estadio Tahuichi

Aguilera debe entrar en etapa de refacción de cara a la final de la Copa Sudamericana 2025, que se disputará el 22 de noviembre.

Oriente Petrolero tiene como único objetivo la victoria, debido a que en su debut, el último fin de semana, cayó en su visita a Aurora por 5-1 y ahora busca reivindicarse ante su público.

De su lado, la ‘U’ comenzó el campeonato con un panorama distinto, ya que en la primera fecha derrotó de local a Guabirá por 4-2 y su intención es lograr su segunda victoria al hilo.

La segunda fecha continuará el viernes con los partidos Real Oruro-ABB y Guabirá-Aurora; el sábado se disputarán San Antonio-Wilstermann, Always Ready-Blooming y Real Tomayapo-Bolívar; y el domingo se cerrará la fecha con los encuentros Independiente-GV San José y The Strongest-Nacional Potosí.

FECHA 2

Jueves 3 de abril

Oriente Petrolero 20:00 Universitario

Viernes 4 de abril

Real Oruro 17:30 ABB

Guabirá 20:00 Aurora

Sábado 5 de abril

San Antonio 15:00 Wilstermann

Always Ready 17:30 Blooming

Real Tomayapo 20:00 Bolívar

Domingo 6 de abril

Independiente 15:00 GV San José

The Strongest 17:15 Nacional Potosí