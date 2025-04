Atentado en ‘streaming’: un reto en Discord termina con un hombre envuelto en llamas

Fuente: https://actualidad.rt.com

Ludierley Satyro José, de 46 años y que vive en la calle de Río de Janeiro, dormía una noche de finales de febrero en una acera cuando le despertó un fuerte ruido y vio su cuerpo envuelto en llamas. La escena fue retransmitida en vivo en Internet.

«Escuché un ruido y sentí que me ardía todo el cuerpo. Cuando miré, estaba en llamas. Estaba aterrorizado y empecé a pedir ayuda, pero no había nadie en la calle. Me quité toda la ropa y me desnudé para apagar el fuego», relató la víctima, que llegó al hospital con quemaduras en el 60 % de su cuerpo.