Banco Unión cerró 2024 con cartera de $us 4.796 millones y avanza hacia la digitalización de sus servicios

Fuente: ABI / La Paz

Banco Unión cerró la gestión 2024 con una cartera bruta de $us 4.796 millones y avanza de forma decidida hacia la digitalización de sus servicios, consolidándose como un referente nacional en innovación financiera, inclusión y solidez institucional en un entorno marcado por la constante evolución tecnológica.

“En 2024, la entidad bancaria pública cerró la gestión con cifras importantes demostrando su estabilidad económica y compromiso con el país, con una cartera bruta de $us 4.796 millones, un patrimonio de $us 493 millones y utilidades netas que superaron los $us 50 millones. Estos resultados, además de reflejar la confianza de sus clientes, marcan un punto de partida hacia una nueva etapa basada en tecnología, eficiencia y cercanía con la población”, indica un reporte institucional.

Uno de los avances más destacados fue el fortalecimiento de su ecosistema digital, con el lanzamiento de UNILAB, un laboratorio de innovación, Banco Unión apuesta por la co-creación de soluciones centradas en las necesidades reales de los usuarios.

El uso de herramientas como la automatización de procesos (RPA) y la incorporación de inteligencia artificial para la atención al cliente, gestión de riesgos y análisis de datos, transformando la experiencia bancaria en el país.

En este marco, el portal “Pagos Bolivia” permite a toda la población realizar pagos de servicios y trámites estatales mediante código QR, incluso sin ser cliente del banco. A ello se suma una extensa red de corresponsales no financieros, que permite llevar los servicios financieros a zonas alejadas, reduciendo brechas de acceso.

Una de las innovaciones que generó mayor impacto es la billetera móvil Yasta, lanzada a mediados de 2024, que ya cuenta con más de 145.000 usuarios activos y registra más de 80.000 transacciones diarias por un valor superior a los Bs 1.200 millones. La herramienta, que permite el cobro de bonos sociales, pagos de servicios y transacciones con código QR, incorporará en 2025 la posibilidad de otorgar nanocréditos 100% digitales.

Banco Unión también continúa democratizando el acceso al crédito, con productos orientados a vivienda social, consumo, emprendimientos verdes y movilidad sostenible, productos como Microverde y UNIAuto Verde o el portafolio de productos Banca Mujer promueven el empoderamiento económico, el cuidado del medioambiente y la equidad financiera. Además, a través del fondo Focrea se brinda apoyo a jóvenes emprendedores, y mediante el programa Incubaunión se fortalece la capacidad productiva de negocios innovadores liderados por mujeres y jóvenes del país.

Con visión de futuro, Banco Unión proyecta integrar el uso de stablecoins como alternativa para remesas y pagos internacionales, explorando nuevas formas de facilitar transacciones con seguridad, rapidez y menor costo para los usuarios. En la actualidad, el 70% de las operaciones digitales del banco se realizan a través de QR, reflejo de una creciente preferencia por medios de pago ágiles y seguros.

La transformación de Banco Unión no sólo es tecnológica, sino también cultural. La comunicación multicanal, el trabajo con creadores de contenido y una estrategia de redes sociales activa permiten una conexión directa, transparente y útil con la población.

En este proceso, la Inteligencia Artificial no reemplaza el valor del talento humano, sino que lo complementa. Con inteligencia y corazón, Banco Unión reafirma su compromiso de seguir creciendo junto al país, contribuyendo a un sistema financiero más accesible, moderno y conectado con las necesidades reales de los bolivianos.