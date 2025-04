Beni: Sin apoyo y entre inundaciones; productores de Mojos salvan su ganado a pulso

Pese a que hace más de una semana no se registran lluvias intensas en la región, los niveles de agua en los campos anegados apenas han descendido, lo que mantiene en alerta a los productores ganaderos que siguen trasladando sus hatos a zonas altas.

Fuente: https://lapalabradelbeni.com

Mientras tanto, el sector aún espera el arribo de las cisternas de diésel comprometidas por el Gobierno para facilitar esta tarea crítica.

“Está bajando un poco el agua, seguimos haciendo el movimiento de ganado, todavía se está esperando un golpe de agua, esperemos que sea el último”, informó Ariel Arias, presidente de la Asociación de Ganaderos de San Ignacio de Mojos (AGASIM).

Según explicó, a Mojosconecta, el trabajo de evacuación inicia muy temprano y se extiende hasta la noche, con el objetivo de salvar la mayor cantidad posible de animales.

Arias lamentó que el sector pecuario no haya recibido mayor apoyo institucional. “Pese a no tener la ayuda de las autoridades, nosotros trabajamos para seguir produciendo y asegurar la proteína roja en la mesa de los bolivianos. No nos quejamos, porque por eso decidimos mantener esta actividad productiva”, aseguró.

El combustible es un recurso clave para completar el traslado del ganado hacia las denominadas «islas» —zonas altas que no han sido alcanzadas por el agua—. Sin embargo, el diésel prometido por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) aún no ha llegado.

“Para San Ignacio se nos ha prometido dos cisternas con diésel y dos de gasolina. Con el diésel que llegue nos alcanza para continuar con este trabajo, esperemos que llegue pronto”, manifestó Arias.

Desde la Estación de Servicio Musurena, la gerente Yashira Chávez señaló que hasta el momento no han recibido información oficial sobre una entrega especial de combustible para el sector ganadero.

“No nos han dicho nada, no tenemos información, pero si así fuera, nuestras cisternas están disponibles”, aseguró. No obstante, indicó que se está entregando combustible a quienes ya tienen programado su cupo. “No es mucho lo que Yacimientos está entregando, pero tratamos de cubrir la necesidad que se tiene en el sector”, añadió.

Mientras continúa la espera por el combustible, los ganaderos no detienen sus faenas en el campo, conscientes de que cada día es crucial para la supervivencia de su ganado y la sostenibilidad de la cadena alimentaria regional.