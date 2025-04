Blooming analiza su derrota en La Paz: «No cambia nuestra mentalidad ganadora»

El equipo de Mauricio Soria cayó 5-1 en el estadio Hernando Siles frente a Bolívar. “Nos faltó ser finos en la definición”, dijo Moisés Villarroel.

Pedro Rivero de Ugarte

Fuente: eldeber.com.bo

La dura derrota que sufrió Blooming el domingo ante Bolívar en La Paz (5-1) dejó varias reflexiones en el plantel celeste. Pablo Salinas, asistente técnico de Mauricio Soria, y Moisés Villarroel, capitán del equipo, analizaron el rendimiento de la academia cruceña, destacando la falta de efectividad y algunas decisiones arbitrales que, a su criterio, incidieron en el resultado.

“La toma de decisiones del árbitro no fue equitativa, por eso el reclamo de Mauricio Soria. Pero haciendo un balance general, nos quedamos con las mismas sensaciones del último partido que jugamos aquí: no fuimos efectivos, no pudimos concretar las jugadas claras que fabricamos. Nos vamos con una derrota dura, pero no cambia nuestra idea ni la mentalidad ganadora”, manifestó Salinas, quien también lamentó la expulsión del entrenador.

El asistente técnico valoró el esfuerzo físico del equipo y sostuvo que la clave está en seguir trabajando. “Físicamente estamos bien, solo nos faltó efectividad. Vamos a seguir trabajando duro, el equipo está bien y solo se deben corregir algunos errores”, añadió el exdelantero.

Por su parte, Moisés Villarroel hizo énfasis en la propuesta ofensiva que Blooming mantuvo durante gran parte del partido. “Este equipo sale a jugar de igual a igual en cada cancha. Tuvimos muchas llegadas, pero no estuvimos finos. Pudimos estar 2-0 o 3-0 arriba, pero erramos. Tomamos muchos riesgos porque queremos salir a buscar el partido, y enfrente teníamos un rival que tiene grandes jugadores que no perdonan”, explicó el capitán.

Villarroel reconoció además las dificultades que implica jugar en la altura de La Paz, sobre todo para un equipo que proviene del llano. “Jugar en La Paz es complicado, y aún más cuando uno viene desde el llano. Intentamos hacer un partido inteligente; lo hicimos, pero no fuimos efectivos y ahí nos pasó factura”, sentenció el mediocampista.