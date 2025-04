Bolivianos en el exterior denuncian falencias en el empadronamiento

Bolivianos en el consulado de Bolivia en Madrid. Foto: Captura

Fuente: https://www.vision360.bo

Los bolivianos en el exterior denuncian, mediante las redes sociales, falencias para el empadronamiento en el exterior. Mientras que en Bérgamo-Italia, se encontraron con las oficinas cerradas, en Madrid hay una gran afluencia de ciudadanos pero un solo funcionario.

“Estamos muchas personas esperando a que nos empadronen y los responsables no han llegado. Estamos esperando desde las 12.30 (hora local) y los responsables no han llegado y ya son más de las 14.00”, señaló, en un vídeo, una de las compatriotas bolivianas que esperaba completar el registro para votar en las Elecciones 2025.

Bergamo es una de las dos ciudades en las que Bolivia tiene representación diplomática y en la que se realiza el empadronamiento para los bolivianos radicados en Italia. La otra ciudad es Milan. En ambos casos el empadronamiento masivo debe realizarse todos los días, entre el 18 de abril y el 7 de mayo, incluidos fines de semana y feriados, de 08:30 a 16:30.

Otra de las ciudades donde hubo problemas es Madrid, en España, país donde hay una presencia muy importante de bolivianos. En este caso, si bien las oficinas del consulado estaban abiertas, sólo se contaba con un funcionario para atender a más de 150 personas.

“Estoy en el Consulado de Bolivia y sólo hay una persona empadronando. Nos indican que no tienen el material suficiente para hacerlo. Somos muchas personas, yo soy la número 129, pero me dicen que no me pueden empadronar porque solo atienden a 80 personas. ¿Dónde están las personas que se contrató, donde está el material?”, cuestionó la compatriota Susy Castel, radicada en Madrid.