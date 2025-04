Buscan a adolescente desaparecida, presumen que fue contactada por otra persona para que salga de su casa

La menor de edad, de 13 años de edad, es buscada por su familia desde el lunes en Cochabamba, su madre reveló que se llevó todas sus pertenencias

Fuente: Unitel

“Regresé a mi casa como a las dos de la tarde y ya no había mi hija. Justamente con mi hija mayor nos pusimos a buscarla, revisamos, no había, notamos que había llevado sus cosas”, manifestó a UNITEL Claudia Mamani, madre de la adolescente.

Según la denuncia de la madre de la menor de edad, ella se percató de lo sucedido cuando regresó a su vivienda en horas de la tarde y al momento de buscarla, notó que no se encontraban sus pertenencias.

De acuerdo a la mujer, ella se dirigió al colegio de su hija para preguntarle a sus compañeros si sabían algo de ella, sin embargo, se enteró que su asistencia era irregular.

“Cuando fui a la mañana al colegio me indicaron que no había sabido asistir, hay días que no había asistido a la escuela”, señaló entre lágrimas.

[Foto: UNITEL] / Claudia Mamani, madre de la adolescente

Una de las amigas de la adolescente reveló que aparentemente una persona había estado contactándose con ella a través de un juego.

“La compañerita, la mejor amiga de mi hija, me indica que tenía un contacto con una persona que era muy insistente a ella, que le andaba llamando, que andaba buscando o bien puede ser por ese juego Free Fire”, reveló.

La progenitora de la menor, presume que su hija fue llevada cerca de Santa Cruz, por lo que ya sentó la denuncia ante la Policía para que puedan dar con su paradero.

El día que la adolescente desapareció vestía una polera beige, calza negra y tenis de color blanco, es de tez morena, cabello negro y mide unos 1,50.