Buscan los cuerpos de la madre y su hija desaparecidos en Ascensión de Guarayos

Emilio R., papá del acusado, indicó que en reiteradas ocasiones le pidió a su hijo alejarse de su pareja, sabiendo que la golpeaba.

“Yo le dije, modérese no sea así y si no puede vivir hay que separarse, no se puede vivir golpe y golpe”, aclaró el adulto mayor que tiene en su poder a un niño de dos años, hijo de la pareja.

Además, esta mujer que ahora se encuentra desaparecida tiene su hermana gemela, que también llora y vive en incertidumbre de no saber dónde se encuentra su ser querido. Entre lágrimas pide justicia.

Durante la noche de este viernes, desde la Policía Boliviana confirmaron que pese a los operativos no se logró hallar a la madre y su hija, desaparecidas hace casi 10 días.