Campesinos despejan dudas con Andrónico, proponen a Veltzé como vicepresidente y este dice ‘no gracias’

Acusan a Grover García de intentar obligar a los dirigentes del valle a proclamar al presidente del Senado

Marco Antonio Chuquimia

Fuente: El Deber

La Federación Única de Campesinos y Bartolina Sisa de las 16 provincias de Cochabamba, se reunió este viernes con el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez para conocer una versión directa sobre su postulación a la presidencia del país y este negó que sea candidato a cualquier cargo. Los campesinos también propusieron al expresidente, Eduardo Rodríguez Veltzé a vicepresidente, sin embargo, este dijo un: «No, gracias».

“El hermano Andrónico está junto a su pueblo, está junto al hermano Evo Morales, por lo tanto, no hay dónde dudar o dónde podemos tener esas diferencias, claramente ha explicado, desde hace mucho tiempo atrás va a respetar las decisiones orgánicas tanto departamental y nacionales por lo tanto el único candidato es el hermano Evo Morales y él va a estar dentro de nuestras filas como un afiliado más”, dijo el ejecutivo de los campesinos de Cochabamba Mario Soto.

Mientras tanto el expresidente, Eduardo Rodríguez Veltzé, fue consultado sobre la invitación a postular no solo como acompañante de fórmula, sino también como candidato a la presidencia.

“Yo he mantenido siempre el criterio de que no formo parte de un partido político, y el ejercicio político de una candidatura, creo que está asociado a una organización política, es un esfuerzo colectivo, no individual”, aseveró y descartó postular en los comicios de agosto.

Desde el lunes los legisladores evistas emprendieron una campaña contra Andrónico Rodríguez a quien tildaron de ‘traidor’, por no estar presente en el congreso de Villa Tunari. Este respondió con dos mensajes protestando por las acusaciones que le lanzaron. Sin embargo, el jueves escribió un mensaje en el que acusaba a Evo Morales de haber designado a Luis Arce para ser candidato presidencial en 2020.

El dirigente cochabambino acusó al nuevo presidente del MAS-ala arcista Grover García de estar presionando a dirigentes de Cochabamba para que proclamen a Andrónico a la presidencia y recordó que apareció un dirigente en La Paz proclamando al presidente del Senado para que sea el candidato por el arcismo.

“El señor Grover García, supuesto presidente del MAS-IPSP está amenazando a nuestros ejecutivos y ejecutivas diciendo que en Cochabamba los ejecutivos provinciales tienen que proclamar al Andrónico, lo cual nosotros decimos desde acá no vamos a permitir esas amenazas”, aseveró el dirigente Soto.

