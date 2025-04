Carlos Lehder «revivió» las declaraciones del alias Popeye sobre el M-19 y el cartel de Medellín: «Era un charlatán»

El exnarco cuestionó la credibilidad de John Jairo Velásquez, calificándolo como un “payasito” y criticando su participación en una comisión importante sin corroborar su testimonio

Total revuelo provocó la sorpresiva llegada de Carlos Lehder, exnarcotraficante colombo-alemán, recordado por ser uno de los fundadores del cartel de Medellín junto con Pablo Escobar, el 28 de marzo de 2025, hasta el punto en que fue detenido en tanto no se confirmara si tenía las deudas saldadas con la justicia colombiana.

En efecto, tres días después de su captura, el 31 de marzo, el juzgado 18 de Ejecución de Penas ordenó su libertad inmediata, al corroborar que sus procesos en el país prescribieron.

Esto le ha permitido disfrutar Medellín y de la gastronomía que ofrece la capital antioqueña. Además, otorgó una entrevista a Semana, en la que confirmó lo que mucho se especuló de John Jairo Velásquez Vásquez, conocido como “Popeye”, que se jactó de ser prácticamente la mano derecha de Pablo Escobar, al afirmar que en realidad fue “charlatán”.

El exintegrante del Cartel de Medellín rechazó categóricamente las afirmaciones que vinculan a Pablo Escobar con la financiación de la toma del Palacio de Justicia, ocurrida el 6 de noviembre de 1985.

Según sus declaraciones, no existió ningún tipo de relación económica entre el cartel y la guerrilla del M-19, responsables del asalto que dejó un saldo trágico en la historia de Colombia. Estas declaraciones surgen en respuesta a un informe de la Comisión de la Verdad, creado por la Corte Suprema de Justicia, que en 2009 señaló que Escobar habría entregado 5 millones de dólares al grupo insurgente para ejecutar la operación.

Ledher cuestionó la credibilidad de su testimonio. “Yo me quedé frío. Me pongo a ver quién dice eso y es John Jairo Velásquez, alias Popeye. Yo lo conocí cuando era el chofer de Pablo. No podía cargar una pistola. Después lo vi iniciar como pistolero. Popeye era un payasito, un charlatán, un cuentacuentos. ¿Cómo es posible que lo lleven a una comisión tan importante, donde hay funcionarios o magistrados, gente muy calificada, y ponen a este señor sin corroborar? El cartel de Medellín no tenía absolutamente ningún negocio con el M-19”, afirmó al medio citado.

Lehder recordó un episodio clave en la relación entre el M-19 y el Cartel de Medellín: el secuestro de Marta Nieves Ochoa, hermana de los hermanos Ochoa, socios de Escobar. Este hecho, ocurrido en los años 80, derivó en una tregua de no agresión entre ambas partes.

Según el exmiembro del cartel, el acuerdo consistía en que el M-19 se comprometía a no secuestrar a narcotraficantes, mientras que el cartel no atacaría a la guerrilla. Este pacto, aseguró, demuestra que no existía una relación de colaboración económica o estratégica entre ambos grupos.

Además, argumentó que la toma del Palacio de Justicia no requería financiación externa, ya que los guerrilleros no eran mercenarios ni cobraban por sus acciones. También desmintió la afirmación de que Marino Ospina, supuesto receptor de los 5 millones de dólares, hubiera participado en la operación, señalando que este murió en combate con el Ejército cuatro meses antes del ataque.

Cabe recordar que Nicolás Escobar, sobrino del célebre narcotraficante Pablo Escobar e hijo de Roberto Escobar, abordó diversos temas relacionados con la vida y el entorno del líder del Cartel de Medellín, entre estos, salió a relucir la figura de alias Popeye.

Para Nicolás Escobar, la percepción pública sobre Popeye como un criminal peligroso y cercano a Pablo Escobar fue una exageración, e incluso calificó a Velásquez como un “payaso”.

En sus palabras, aseguró que trabajar con Pablo Escobar requería “algo” especial, características que, según su análisis, Popeye no poseía. En lugar de ser una figura clave dentro de la estructura del cartel, Velásquez habría comenzado como conductor de una de las mujeres vinculadas al narcotraficante. De esta forma, Nicolás Escobar minimizó la relevancia real de Popeye dentro de la organización.

Escobar ofreció una explicación sobre cómo Velásquez construyó su perfil mediático: “Popeye era un bocón, pero fue muy buen lector”. Relató que Velásquez leía intensamente los documentos e informes que llegaban a la fiscalía relacionados con las operaciones del cartel, lo que le permitió apropiarse de esas historias y utilizarlas para proyectar una imagen de pieza clave en las operaciones de Pablo Escobar.