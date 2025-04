Chambilla demanda a dirigentes de los choferes por “odio y discriminación», en medio de la pugna por las tarifas

Chambilla con su abogado, este miércoles en la fiscalía de La Paz. Foto: APG

La presidenta del Concejo Municipal de La Paz, Lourdes Chambilla, presentó este miércoles dos denuncias penales en la fiscalía contra los dirigentes de los choferes de La Paz, Santos Escalante y Limber Tancara, en medio de la pugna por el alza de las tarifas.

El abogado de la concejal del MAS, Frank Campero, sostuvo que las denuncias se presentan “con la finalidad de poner a buen resguardo a la concejal, quien ha sufrido discriminación, racismo, odio e incluso ha sido secuestrada en la Alcaldía”.

“Estas dos personas han pedido la renuncia de la presidenta, vulnerando su derecho y discriminándola, incitando al odio y al racismo; ella es una mujer de pollera y merece respeto», dijo el abogado y añadió que los demandados “deberán responder por sus acciones”.

En febrero, el alcalde Iván Arias y los transportistas acodaron un incremento en las tarifas, medidas que Chambilla pretende dejar sin efecto.

En tanto, la concejal declaró que presenta esta denuncia “para pedir garantías” para ella y su familia porque recibió amenazas por parte de los dos dirigentes.

“Ellos han incitado a que los demás choferes me insulten y me golpeen, me han lanzado botellas, voy a seguir adelante, pero necesito resguardar mi integridad”, reclamó Chambilla.

Escalante es secretario ejecutivo de la Federación de Choferes Urbanos de La Paz Chuquiago Marka, mientras que Tancara dirige el transporte libre de la ciudad.