Chambilla promulga ley que anula el alza de pasajes en La Paz

Lourdes Chambilla promulgó la ley en una sesión accidentada. Dijo que lo hace en favor de la gente

La sesión del Concejo Municipal. Foto:Captura

Fuente: Brújula Digital

En una sesión accidentada, la presidenta del Concejo Municipal de La Paz, Lourdes Chambilla promulgó este jueves la ley que anula el alza de pasajes para el transporte público.

“Muchísimas gracias, queda promulgada la ley municipal autonómica N°552/2025 de congelamiento de las tarifas. Que se remitan todos los antecedentes a las instancias organizacionales correspondiente”, indicó Chambilla.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Tras la promulgación se dirigió a la prensa y dijo que ya cumplió con la población.

“Aquí está, la he promulgado. He cumplido mis deberes, ahora aquí tiene que firmar la concejal secretaria. Me hecho decir de todo, pero aquí está. Puede sacarme enmanillada si gusta por hacer un favor a la ciudad”, dijo Chambilla y volvió a su lugar en el Concejo.

En la sesión, que empezó de manera accidentada porque se esperó por cerca de media hora para que exista quorum.

Luego de la promulgación, Chambilla recibió críticas sobre su accionar por parte del concejal Oscar Sogliano.

“Cuando el Concejal Chain firma como secretario estando presentes concejales de la bancada mayoritaria, están cometiendo un delito y es una ilegalidad y también lo hicieron en la promulgación, es ir en contra de la normativa. Estábamos en cuarto intermedio, porque ni siquiera han levantado el cuarto intermedio. Están aprobando una cosa ilegal”, indicó Sogliano.

Choferes convocan a ampliado y desacatarán la ley

En tanto los choferes que realizaban una vigilia en puertas del palacio Consistorial anunciaron que irán a un ampliado para tomar medidas en contra de la promulgación de la ley. Además de que no acatarán la ley que promulgó Chambilla.

“El concejo sin apoyo de ningún concejal y a título personal y arbitrario ha aprobado el proyecto de ley de congelamiento de las tarifas. Nosotros compañeros estamos trabajando orgánicamente, respetando dos resoluciones ejecutivas. Vamos a convocar inmediatamente a un ampliado de emergencia con nuestros diferentes secretarios generales y vamos a asumir medidas. Por mientras, vamos a hacer desacato de la norma que irregularmente la presidenta del concejo ha aprobado”, aseveró el dirigente del Transporte Libre, Limbert Tancara.

Por su lado, el dirigente de la Federación Chuquiago Marka, Santos Escalante, indicó que si el Concejo quiere un nuevo estudio que se haga, pero que deberán cumplir los resultados que arroje de la misma. Ratificó lo dicho por Tancara.

“Quieren nuevo estudio, que lo hagan pero si el estudio bota más de 3 bolivianos, que ella haga cumplir esa tarifa. Vamos a ir a un ampliado, porque no se ha hecho con el apoyo de los concejales, sino lo ha hecho sola, ahora que salga y que haga cumplir, porque el transporte tiene una tarifa y que eso vamos a hacer cumplir”, indicó ante los medios.

Lea también: La Paz otra vez colapsada: choferes retoman vigilia en la Alcaldía y mineros bloquean el centro – eju.tv