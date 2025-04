El Vicepresidente reiteró que la división no es parte de las comunidades y que está llegó de afuera, desde Europa.

El vicepresidente David Choquehuanca insistió en la necesidad de nuevos liderazgos en la política, que “no engañen al pueblo, no roben, no menosprecien y que no tengan odio”.

La autoridad hizo un llamado a los jóvenes a impulsar una nueva generación de líderes que trabajen con honestidad, respeto y dedicación y, además, de una participación activa en la construcción del país.

“Si no nos unimos, hermanos, y si no promocionamos nuevos liderazgos, no vamos a avanzar como nación”, dijo durante el inicio de obras del Centro de Salud con Internación Arapata, del municipio de Coripata, La Paz.

El Vicepresidente pidió también descolonizar de la mente el “individualismo, la codicia, el racismo, el odio y la envidia” de este proceso de cambio.

“Nos hemos movilizado y hemos decidido construir el Estado Plurinacional para construir unidad y desterrar el racismo, el individualismo, la codicia, para valorar nuestra cultura y sentir orgullo de nuestras raíces”, indicó.

La autoridad recordó que si las bases están unidas no solo van a lograr hospitales o colegios, si no el desarrollo en sus regiones; pero si éstas andan desunidas “no se les va a dar importancia”.

“Si las comunidades están unidas, nuestras autoridades van a trabajar conjuntamente y se van a ver respaldadas. Somos millones, por eso no quieren que nos unamos, para que nosotros mismos no nos gobernemos y por eso nos dividen”, advirtió.

Choquehuanca recordó también que los esfuerzos del Gobierno para mejorar la infraestructura y los servicios en todo el país deben ser respaldados por una vigilancia constante del pueblo.

Reafirmó el compromiso del gobierno con el proceso de descolonización, que no solo implica la transformación estructural del Estado, sino también una liberación mental y cultural de los bolivianos.